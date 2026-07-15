Ceca Ražnatović se suočila sa havarijom ispred svoje vile na Dedinju, gdje voda nekontrolisano curi. Hitne službe su već na terenu.
Svetlani Ceci Ražnatović presjelo je ljetovanje u Španiji kod ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja, gde je boravila prethodnih nekoliko dana.
Taman što je odmorila i nauživala se, sačekali su je problemi na vili u Dedinju, koja je poplavljena, a pjevačica je sve objavila na Instagramu i pozvala nadležne službe da reaguju.
Pogledajte snimak:
Kako je i sama istakla na Instagramu, nju je po povratku sa puta u porodičnoj vili na Dedinju dočekalo neprijatno iznenađenje. Prema njenim riječima, voda joj već danima nekontrolisano curi tik uz kapiju, dok je ulica ispred kuće raskopana, a rupa napunjena vodom.
Nakon što je Ceca uputila poziv medijima da izvijeste o ovoj havariji, ekipa Kurira se odmah uputila na lice mjesta u Ulicu Ljutice Bogdana. Tamo su zatekli istu scenu koju je pokazala i Ceca sat vremena ranije. Voda je i dalje nekontrolisamo curila i slivala se niz ulicu, dok je velika rupa ispred samog ulaza u vilu napunjena vodom.
Evo kako sve to izgleda sa lica mesta:
Prvi snimci havarije ispred Cecine vile: Voda teče niz ulicu, a ispred kapije ogromna rupa, pjevačica u očaju
Pjevačica se tokom boravka medija nije pojavljivala ispred kuće, a nekoliko puta su iz dvorišta ulazili i izlazili članovi njenog osoblja, kako bi nadgledali trenutnu situaciju.
Na lice mjesta u rekordno brzom vremenskom roku došla je i dežurna ekipa Vodovoda i nekoliko radnika, koji su odmah sagledali cijelu situaciju i krenuli u riješavanje problema koji je zadesio Ražnatovićevu.
Pogledajte i ovaj snimak ispred kuće:
(Kurir / MONDO)