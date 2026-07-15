logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvi snimci havarije ispred Cecine vile: Voda teče niz ulicu, a ispred kapije ogromna rupa, pjevačica u očaju

Prvi snimci havarije ispred Cecine vile: Voda teče niz ulicu, a ispred kapije ogromna rupa, pjevačica u očaju

Autor Marina Cvetković
0

Ceca Ražnatović se suočila sa havarijom ispred svoje vile na Dedinju, gdje voda nekontrolisano curi. Hitne službe su već na terenu.

Prvi snimci havarije ispred Cecine vile Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Svetlani Ceci Ražnatović presjelo je ljetovanje u Španiji kod ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja, gde je boravila prethodnih nekoliko dana.

Taman što je odmorila i nauživala se, sačekali su je problemi na vili u Dedinju, koja je poplavljena, a pjevačica je sve objavila na Instagramu i pozvala nadležne službe da reaguju.

Pogledajte snimak:

Pogledajte

00:35
Poplava u Cecinoj vili
Izvor: instagram/cecaraznatovic
Izvor: instagram/cecaraznatovic

Kako je i sama istakla na Instagramu, nju je po povratku sa puta u porodičnoj vili na Dedinju dočekalo neprijatno iznenađenje. Prema njenim riječima, voda joj već danima nekontrolisano curi tik uz kapiju, dok je ulica ispred kuće raskopana, a rupa napunjena vodom.

Nakon što je Ceca uputila poziv medijima da izvijeste o ovoj havariji, ekipa Kurira se odmah uputila na lice mjesta u Ulicu Ljutice Bogdana. Tamo su zatekli istu scenu koju je pokazala i Ceca sat vremena ranije. Voda je i dalje nekontrolisamo curila i slivala se niz ulicu, dok je velika rupa ispred samog ulaza u vilu napunjena vodom.

Evo kako sve to izgleda sa lica mesta:

Pjevačica se tokom boravka medija nije pojavljivala ispred kuće, a nekoliko puta su iz dvorišta ulazili i izlazili članovi njenog osoblja, kako bi nadgledali trenutnu situaciju.

Na lice mjesta u rekordno brzom vremenskom roku došla je i dežurna ekipa Vodovoda i nekoliko radnika, koji su odmah sagledali cijelu situaciju i krenuli u riješavanje problema koji je zadesio Ražnatovićevu.

Pogledajte i ovaj snimak ispred kuće:

Pogledajte

00:42
Radovi koji su Ceci napravili poplavu
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

 (Kurir / MONDO)   

Tagovi

Ceca Ražnatović Svetlana Ceca Ražnatović kuća kanalizacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ