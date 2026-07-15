Ceca Ražnatović se suočila sa havarijom ispred svoje vile na Dedinju, gdje voda nekontrolisano curi. Hitne službe su već na terenu.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Svetlani Ceci Ražnatović presjelo je ljetovanje u Španiji kod ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja, gde je boravila prethodnih nekoliko dana.

Taman što je odmorila i nauživala se, sačekali su je problemi na vili u Dedinju, koja je poplavljena, a pjevačica je sve objavila na Instagramu i pozvala nadležne službe da reaguju.

Pogledajte snimak:

Pogledajte 00:35 Poplava u Cecinoj vili Izvor: instagram/cecaraznatovic Izvor: instagram/cecaraznatovic

Kako je i sama istakla na Instagramu, nju je po povratku sa puta u porodičnoj vili na Dedinju dočekalo neprijatno iznenađenje. Prema njenim riječima, voda joj već danima nekontrolisano curi tik uz kapiju, dok je ulica ispred kuće raskopana, a rupa napunjena vodom.

Nakon što je Ceca uputila poziv medijima da izvijeste o ovoj havariji, ekipa Kurira se odmah uputila na lice mjesta u Ulicu Ljutice Bogdana. Tamo su zatekli istu scenu koju je pokazala i Ceca sat vremena ranije. Voda je i dalje nekontrolisamo curila i slivala se niz ulicu, dok je velika rupa ispred samog ulaza u vilu napunjena vodom.

Evo kako sve to izgleda sa lica mesta:

Vidi opis Prvi snimci havarije ispred Cecine vile: Voda teče niz ulicu, a ispred kapije ogromna rupa, pjevačica u očaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 8 / 8

Pjevačica se tokom boravka medija nije pojavljivala ispred kuće, a nekoliko puta su iz dvorišta ulazili i izlazili članovi njenog osoblja, kako bi nadgledali trenutnu situaciju.

Na lice mjesta u rekordno brzom vremenskom roku došla je i dežurna ekipa Vodovoda i nekoliko radnika, koji su odmah sagledali cijelu situaciju i krenuli u riješavanje problema koji je zadesio Ražnatovićevu.

Pogledajte i ovaj snimak ispred kuće:

Pogledajte 00:42 Radovi koji su Ceci napravili poplavu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir / MONDO)