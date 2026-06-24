Kad joj je muž rekao ovu rečenicu, znala je da je brak gotov: Bacio se pred auto da ona ne ode kod mlađeg

Na njen rođendan rekao joj je rečenicu iz koje je bilo jasno da je brak završio.

Izvor: Profimedia

Olivija Vajld (42) otkrila je da je napet razgovor sa Džejsonom Sudeikisom na njen rođendan 2020. godine bio kap koja je prelila čašu u njihovoj vezi.

"Džejson i ja smo već neko vrijeme prolazili kroz težak period. Naša veza je bila puna uspona i padova", rekla je glumica i rediteljka u srijedu u podkastu "Call Her Daddy" voditeljke Aleks Kuper.

Vajld se prisjetila da su se ona i Sudeikis vozili kući nakon proslave njenog 36. rođendana 2020. godine, kada ga je upitala da li joj je kupio poklon. "Rekao je: 'Šta bih ti kupio, Olivija? Ja te uopšte ne poznajem'", prisjetila se ona.

Rediteljka filma "Ne brini, draga" ("Don’t Worry Darling") priznala je da Sudeikis (50) "nije pogriješio" sa svojim oštrim odgovorom jer se njih dvoje "više nisu poznavali". Rekla je da ju je upravo taj razgovor inspirisao da snimi svoj novi film "Pozivnica" ("The Invite"), koji govori o bračnom paru u krizi, a u kojem glume ona i Set Rogen.

"Možete doći do tačke u vezi kada prestanete da se trudite da upoznajete jedno drugo i izgubite radoznalost za tu osobu. Tada se nađete u situaciji da pomislite: 'Ja te više uopšte ne poznajem'", objasnila je. Dodala je da je taj razgovor pomogao bivšem paru da shvati da je njihovoj vezi došao kraj.

"Bilo je veoma teško. Dovelo nas je do zaključka: 'U redu, gotovo je. Prekinućemo'", dodala je.

Spasavanje veze zbog djece i skandal sa salatom

Samo nekoliko dana kasnije, počeo je karantin zbog pandemije virusa korona, pa su Vajld i Sudeikis nastavili da žive zajedno sa svoje dvoje djece, sinom Otisom (12) i ćerkom Dejzi (9). Vajld je rekla da su pokušali da spasu vezu zbog djece, ali su na kraju zaključili da će svima biti bolje ako se razdvoje.

Par, koji se nikada nije vjenčao, bio je zajedno skoro deset godina, a vjereni su bili sedam godina prije nego što je njihov prekid zvanično potvrđen u novembru 2020. Nakon raskida, Sudeikis je uručio Oliviji sudska dokumenta u vezi sa starateljstvom nad djecom i to dok je bila na bini tokom događaja Sinemakon 2022. godine.

Njihova bivša dadilja je takođe tvrdila da je Sudeikis bio toliko uzrujan kada je Vajld odlazila od kuće kod Harija Stajlsa, noseći salatu sa "posebnim prelivom", da je legao ispred njenog automobila.

Vidi opis Kad joj je muž rekao ovu rečenicu, znala je da je brak gotov: Bacio se pred auto da ona ne ode kod mlađeg 1. 2. 1994. Hari Stajls Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Harry Styles Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Robyn BECK / AFP / Profimedia Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Twittter/Mac70J Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/Harry Styles Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube/Harry Styles Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kazuko Wakayama / KCS Presse / Profimedia Br. slika: 14 14 / 14

Veza sa Harijem Stajlsom i dvostruki aršini

Olivija Vajld je kratko bila u vezi sa Harijem Stajlsom, koji je deset godina mlađi od nje, prije nego što su raskinuli 2022. godine. Trenutno se šuška da je u vezi sa Kasparom Džoplingom, bivšim suprugom pjevačice Eli Gulding.

U pomenutom podkastu, Vajld je govorila i o tome kako su ljudi bili "strašno bijesni" zbog njene veze sa Stajlsom, ističući da muškarci ne doživljavaju iste osude kada izlaze sa mlađim ženama.

"To ženama radimo već jako dugo. Zašto? Ne znam", zaključila je glumica.

(Story.hr / MONDO)



