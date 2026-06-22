"Srpska estrado, kukala ti majka": Aca Lukas brutalno isprozivao kolege jer idu na koncerte Jakova Jozinovića

Pevač Aca Lukas otvoreno je govorio o svojim kolegama koji gostuju na koncertu poznatog hrvatskog kolege.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Aca Lukas prokomentarisao je u svom prepoznatljivom stilu domaću estradu, kao i uspjeh mladog hrvatskog kolege Jakova Jozinovića.

"Mene Jakov Jozinović potjerao da slušam stare hitove? Kad sam slušao stare hitove, on nije bio ni u najavi. On nije vratio taj trend, ja tu muziku slušam oduvjiek. On je super i sve što radi, ćerka me je izludjela, ide na svaki njegov koncert", priznaje Aca na početku, a potom ističe da ima mnogo boljih pjevača od mladog Jozinovića.

"Jakov lijepo pjeva, ali tu ima malo i marketinga, što je u današnje vrijeme normalno. Njegov repertoar je super i svuda prolazi, ali u Beogradu, od 10 klubova, ući ćeš u 9 gdje će pjevači pjevati bolje od njega. Nije to nešto spektakularno, taj mali mora da ima velika hitove, on je zvijezda i sad, a da bi postao legenda mora da ima i svoje pjesme."

"Estrado, kukala ti majka"

Lukas se onda osvrnuo na domaću estradu i potkačio kolege koje odlaze na koncerte Jozinovića kao gosti, pod objašnjenjem da je njihova mantra "Bolje da budemo uz njega, jer je on sad od nas jači i bolji".

"Ubi me ćerka, kakav Aca Lukas, samo Jakov Jozinović, a ja stvarno ne idem, ja se ne uklapam u ove klišee, vidim pobiše se tamo gosti, kakvi smo mi indijanci", objašnjava pjevač.

"Ne bih pristao, zašto da mu budem gosti? Kolegijalno? Što bih ja njemu trebao kad je napunio 12 Sava Centara. Treba on njima, zato su i došli tamo. Ako ga ne možeš pobijediti, onda mu se pridruži. To je kao 'bolje da budemo kao uz njega, jer je on sad od nas jači i bolji'. E srpska estrado, kukala ti majka!", iskren je Aca.

" Ne znam ko stoji iza Jakova, znam ove ljude što sjede iza njega, orkerstar, odlični su."