Novak priredio magiju u Atini za Jelenin rođendan: Mićalovićka odmah reagovala, glumica ostala bez teksta

Brojne javne ličnosti reagovale su na snimak Novaka i Jelene iz glavnog grada Grčke.

Izvor: Instagram/ printscreen/ indiralevak

Teniser Novak Đoković napravio je proslavu za 40. rođendan njegove supruge Jelene Đoković, okupio najbliže prijatelje, a onda i napravio dron šou na plaži.

Sve ovo je oduševilo mnoge javne ličnosti među kojima je i glumica Sloboda Mićalović. Novak Đoković je, naime, u ponoć priredio pravi dron šou na plaži za svoju suprugu, a u porukama koje su bile ispisane na nebu zahvalio joj se na bezuslovnoj ljubavi.

"Srećan rođendan. Hvala ti što si naš dom. Tara i Stefan. Hvala ti za sve što dolazi", pisalo je.

Ovaj snimak je oduševio mnoge javne ličnosti, koje su odmah ostavile komentare ispod objave.

"Divno", napisala je Sloboda Mićalović.

Izvor: Blic/ Mondo