Haris Džinović prvi put o prekidu dugogodišnjeg prijateljstva sa Lepom Brenom: Zbog jedne rečenice se posvađali

Autor Ana Živančević
Iako Lepa Brena više nije u kontaktu sa Harisom Džinovićem, ostala je u dobrim odnosima sa njegovom bivšom suprugom, Melinom Arnold.

Izvor: Youtube printscreen/Grand Production

Pevač Haris Džinović prvi put se pojavio u javnosti nakon što je njegova bivša supruga Melina Galić sklopila brak u Monaku sa engleskim biznismenom. Njihova ćerka Đina je, prema pisanju medija, stala uz majku, dok sin Kan ostaje uz oca i navodno ne održava kontakt sa Melinom.

Međutim, promene u privatnom životu nisu jedine koje su privukle pažnju javnosti. Haris je nedavno otkrio i da već godinama nije u kontaktu sa dugogodišnjom prijateljicom Lepom Brenom, čime je potvrdio ranije spekulacije koje su kružile u javnosti.

"Jesmo se družili, sad više ne. Možda je došlo do zamora materijala. Nemam pojma. Možda neki razlog veliki, možda nikakav. Pa, nisam ni sa kim u sukobu. A šta ću biti u sukobu? Radi čega? Šta ja mogu napraviti njima? I šta oni meni mogu napraviti da budem u sukobu? Da ne pričamo, da se ne pozdravljamo, da se ne družimo? Šta je to? Ne znam", rekao je Haris Džinović full screen media

Na pitanje da li je neko o nekome nešto rekao, odgovorio je:

"Investirati tolike godine u prijateljstvo, pa čak i poznanstvo, pa onda radi neke rečenice, reči, nekog gesta ili gafa, prekinuti sve to… Mislim da je to ordinarna glupost, da ne kažem da je velika šteta."

"Uglavnom se družim sa jednom “klikom” tenisera, rekreativaca. Rado igram, rado odlazim u klub. Malo se družimo tamo, malo igramo tenis, sedimo, popijemo, pojedemo. Jedan fin, normalan, zatvoren život koji meni odgovara", rekao je Haris.

Brena se druži sa Melinom

Podsetimo, poslednji boravak modne kreatorke Melina Galić u Beogradu obeležila je situacija o kojoj se ovih dana dosta govori. Kako prenose domaći mediji, tokom njenog boravka navodno je došlo do neprijatnog susreta sa sinom Kanom, što je iznenadilo prisutne.

Prema istim navodima, Melina je vreme provodila u jednom poznatom restoranu na Senjaku, gde je bila u društvu prijateljice Lepe Brene. Atmosfera je, kako se navodi, bila opuštena i uobičajena, sve dok se u jednom trenutku u restoranu nije pojavio njen sin.

"Melina je sedela sa drugaricom i sa Brenom. U jednom trenutku u lokal je ušao Kan, koji je otišao do šanka kako bi preuzeo poručenu salatu. Čim ga je spazila, Melina je bukvalno okrenula glavu na drugu stranu, praveći se da ga ne vidi. Bilo je jako neprijatno gledati kako majka ignoriše rođeno dete", otkriva izvor.

