Izvor: Uprava za saobraćaj

Saobraćaj na putnom pravcu R -10 Đurđevića Tara – Mojkovac ponovo je uspostavljen nakon završetka radova na sanaciji kritične tačke Sokolovina, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Kako kažu završetkom radova stekli su se uslovi da se ovaj važan putni pravac ponovo stavi u funkciju za sve učesnike u saobraćaju.

“Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i vožnju prilagode uslovima na putu”, zaključuje se u saopštenju.