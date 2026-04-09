Sin Harisa Džinovića pokrenuo biznis: Poznato čime se bavi naslednik poznatog pjevača, uzima ozbiljnu lovu

Kan Džinović ne želi da bude poznat kao sin pevača, pa je otvorio svoju firmu.
Kan Džinović, sin poznatog pjevača Harisa Džinovića, odlučio je da samostalno započne karijeru tako što je otvorio sopstvenu firmu za organizaciju i produkciju koncerata, koja je registrovana na Senjaku.
Iako je tek na početku, firma već bilježi rezultate, a Kan želi da se dokaže i izgradi ime u svijetu produkcije potpuno nezavisno od očeve slave.
"Kan je ovome pristupio maksimalno ozbiljno. Nije želio da bude samo 'sin poznatog pjevača', već da sam izgradi ime u ovom poslu. Firma mu odlično ide, već ima brojne projekte i ljudi iz branše su ga jako dobro prihvatili".
U međuvremenu, došlo je do velikih promjena u porodici Džinović, pa tako Haris i Kan sada žive sami u porodičnoj vili na Senjaku, budući da su se Melina i Đina odselile. Đina je napravila veliki životni korak i preselila se u Barselonu, gdje živi sa svojim novim dečkom. Njena majka i Harisova bivša supruga, kreatorka Melina, nedavno se verila sa britanskim biznismenom.
Zajednički život oca i sina na Senjaku
Uprkos svemu, zajednički život na Senjaku pomaže ocu i sinu da savršeno usklade privatni život i poslovne obaveze. O njihovom snažnom odnosu i saradnji svedoči izjava izvora.
"Haris je presrećan zbog njega. Ponosan je na Kana jer vidi koliko truda ulaže i koliko je posvećen. Često su zajedno, razmenjuju ideje i već su počeli i poslovno da sarađuju, što im dodatno učvršćuje odnos".
Džinovići su se odlično snašli u zajedničkim poslovnim poduhvatima, a izvor blizak porodici to zaključuje riječima:
"Njih dvojica funkcionišu kao pravi tim. Haris mu daje vjetar u leđa, ali Kan sve više samostalno vodi posao i pokazuje da ima ozbiljan potencijal".
Izvor: Informer/ MONDO