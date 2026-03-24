Porodica Sofi Rejn živela od socijalne pomoći: Dobila otkaz u restoranu, a sad za godinu dana zaradi 40 miliona

Sofi Rejn, jedna od najuspešnijih zvezda OnlyFansa, otkrila je da njena porodica u početku nije odobravala to čime se bavi i da mesecima nisu bili u kontaktu. Vremenom su promenili mišljenje, a ona im je od svoje zarade omogućila penziju

Sofi Rejn, kratorka sadržaja na pomenutoj platformi za odrasle, dala je iskren intervju za "GQ" u kojem je otkrila da je porodica živela od socijalne pomoći pre njene Internet slave i zarade od skoro 100 miliona dolara, kao i da je ideju za "biznis" dobila od sestre.

Sofi je jedna od najplaćenijih kreatorki na platformi. Za godinu dana je zaradila 43 miliona dolara, od čega joj je samo jedan obožavalac uplatio četiri miliona, ali je poručila ostalima da "ne napuštaju svoje redovne poslove", tvrdeći da nije sve tako bajno.

"Moja porodica nije razgovarala sa mnom prvih nekoliko meseci jer se nisu slagali s tim što radim", rekla je.

Rejn nije prva u porodici koja je otvorila profil na OnlyFansu. Pre nje je to učinila njena starija sestra Sijera. Ispričala je kako je shvatila da se na platformi može ozbiljno zaraditi kada je s njom "išla da kupi njenu Teslu".

"Pomislila sam: ‘O, moj Bože, pa ona ima novca. Uspela je u tome i rastura’“, objasnila je Rain. Dodala je da je to za njenu porodicu, koja je u SAD živela od socijalne pomoći od 400 dolara nedeljno za hranu, bila velika promena. Starija sestra ju je povezala s muškarcem koji ju je savetovao kako da izgradi prisustvo na društvenim mrežama i usmeri pratioce sa svojih profila na OnlyFans. Tvrdi da su slava i bogatstvo nakon toga došli gotovo preko noći.

Iako je zbog novog posla izgubila posao u restoranu, odluka se pokazala izuzetno isplativom. Ipak, bilo je potrebno vreme da to prihvati i njena porodica. Stav su promenili nakon što je s njima razgovarala o sadržaju koji objavljuje i objasnila im da nije postala por*no zvezda.

“A lot of people think, ‘How can you be a Christian when you’re sinning?’” says@sophieraiinof her critics. “But who are you to judge sin? I think God has a plan for everyone, and clearly if I wasn’t meant to be doing this, he would have made it known by now.” Read GQ's…pic.twitter.com/5CyHiK447a — GQ Magazine (@GQMagazine)March 23, 2026

"Odmah su u glavi imali onaj stereotip: ‘Ona snima po*nografiju. Moja ćerka snima po*nografiju’. Ne, ovo, uglavnom blaži sadržaj, je ono što ja radim. To je sadržaj koji nudim. Sve što radim, radim promišljeno. Sada smo opet vrlo bliski".

Zaradom penzionisala roditelje

Nakon pomirenja, Rejn je deo svoje zarade uložila u porodicu.

Roditelji su zahvaljujući njoj mogli da odu u penziju, a trenutno im kupuje novu kuću. Rejn je takođe izjavila da veruje da su joj upravo granice koje postavlja kada je reč o sadržaju i stvarima koje odbija da radi pomogle u zaradi. Naglasila je da se neće baviti pornografijom.