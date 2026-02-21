Slavnoj rijaliti zvezdi otkrivena opaka bolest: Godinama se borila sa lošim nalazima, sada uslijedio šok

Rijaliti zvijezda se zahvalila fanovima na svemu, a velika podrška su joj i suprug i djeca.

Izvor: Instagram/ snooki

Rijaliti zvezda Nikol "Snuki" Polici saopštila je pratiocima da joj je dijagnostikovan rak grlića materice u prvom stadijumu, svega nekoliko nedelja nakon što su ljekari pronašli sumnjive ćelije na PAPA testu.

Nakon dodatne analize - takozvane konizacije - potvrđeno je da je u pitanju rak grlića materice. "Očigledno nije vijest kojoj sam se nadala, ali nije ni najgora jer su ga otkrili veoma rano", rekla je Snuki u videu objavljenom 20. februara.

Ona je istakla da se godinama borila sa lošim PAPA nalazima i da je upravo zbog toga odlučila da upozori druge žene koliko su redovni pregledi važni.

„Imam abnormalne PAPA testove već tri-četiri godine. Umjesto da odlažem jer me je boljelo i plašila sam se – otišla sam. I bio je tu. Rak je tu, ali je tek prvi stadijum i izlječiv je, ako sve uradim kako treba.“

Ljekari su joj saopštili i ohrabrujuću vijest – ćelije raka se još nijesu proširile u dubinu grlića materice. Ipak, adenokarcinom može biti agresivniji kada je riječ o širenju na limfne čvorove, zbog čega slijede dodatne analize.

Snuki će uskoro obaviti PET skener kako bi se utvrdilo da li se bolest proširila, nakon čega će donijeti odluku o terapiji. Najvjerovatnije će se odlučiti za operaciju uklanjanja materice.

„Onkolog je rekao da mogu hemoterapija, zračenje ili histerektomija. Mislim da je ovo najpametniji izbor.“

Rijaliti zvijezda, koja sa suprugom Đionijem LaValleom ima troje djece – Lorenca (13), Đovanu (11) i Anđela (6) – zahvalila se fanovima na podršci.

„Biće sve u redu. Izboriću se s ovim i završiti to. Strašno je, ali moramo to da uradimo jer rak grlića materice nije nešto sa čim se treba šaliti“, poručila je na kraju.