Hitno oglašavanje tužilaštva: Određen pritvor napadačima na sina Snežane Đurišić

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju od 48 sati prema Z.I. (53) i L.S. (26) zbog prebijanja sina pjevačice Snežane Đurišić, Marka Gvozdenovića (46).

Njima se na teret stavlja da su u saizvršilaštvu izvršili krivično djelo teška tjelesna povreda i krivičnog djela zlostavljanje i mučenje. Osumnjičenima je stavljeno na teret da su krivična djela izvršili dana 15.02.2026. godine, u Beogradu, u stanu oštećenog koji se nalazi na teritoriji GO Vračar.

"Dana 18.02.2026. godine javni tužilac je saslušao osumnjičene koji su iznijeli svoju odbranu, nakon čega je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnijet predlog za određivanje pritvora i to u odnosu na osumnjičenog Z.I. imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na svjedoke i saučesnika, dok je u odnosu na L.S. predlog za određivanje pritvora s obzirom da postoje okolnosti koje ukazuju bi se okrivljni, ukoliko bi se našao na slobodi dao u bjekstvo, kao i da bi ometao krivični postupak uticajem na svedoke i saučesnika", piše u saopštenju.

Tužilaštvo će u toku dokaznog postupka preduzeti sve neophodne dokazne radnje u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon ćega će donijeti odluku o daljem postupanju, o čemu će javnost biti obaveštena.

Podsetimo, sin pjevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović prema nezvaničnim informacijama, pretučen je u jednom stanu na Vračaru. Njega su, kako prenose mediji, pretukle komšije. Gvozdenović je hitno primljen u bolnicu i smješten je na odeljenje Hirurgije.

Gvozdenović je navodno zadobio povrede u predjelu grudnog koša, vidljive modrice po tijelu, oguljotine na laktovima, kao i hematome i razderotine na glavi. Zbog preloma više rebara hitno je primljen i ukazana mu je ljekarska pomoć i obavljena dodatna dijagnostika.

