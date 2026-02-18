Dušica Jakovljević priznala da je prekinula odnose sa kolegom: Došla u emisiju u šok izdanju, pa otkrila o kome je riječ

Voditeljka Dušica Jakovljević se sinoć u emisiji AmiG šou pojavila u nesvakidašnjem izdanju

Voditeljka Dušica Jakovljević sinoć je bila gost u emisiji AmiG šou gde je izazvala lavinu reakcija što izgledom, što priznanjem o jednom kolegi.

Dušica se u Pinkovom studiju pojavila u mini haljini koja je istakla njene silikonske grudi i gole noge, a na glavi je nosila platinastu periku, koja je dosezala do struka.

U toku emisije je dobila pitanje o kolegi i prijatelju Darku Tanasijeviću, voditelju Zadruge, s kojim navodno nije u dobrim odnosima.

Na iznenađenje svih, Dušica je priznala da su prekinuli odnose.

"Jesam, i ne samo sa Darkom. Mislim da kada je riječ o poslovnim odnosima, mislim da je najbolje za sve da budemo kolege na poslu, kada miješamo privatno i poslovno nije dobro", rekla je Dušica.

