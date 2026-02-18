logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dušica Jakovljević priznala da je prekinula odnose sa kolegom: Došla u emisiju u šok izdanju, pa otkrila o kome je riječ

Dušica Jakovljević priznala da je prekinula odnose sa kolegom: Došla u emisiju u šok izdanju, pa otkrila o kome je riječ

Autor Dragana Tomašević
0

Voditeljka Dušica Jakovljević se sinoć u emisiji AmiG šou pojavila u nesvakidašnjem izdanju

Dušica Jakovljević priznala da je prekinula odnose sa kolegom: Došla u emisiju u šok izdanju, pa otk Izvor: Pink

Voditeljka Dušica Jakovljević sinoć je bila gost u emisiji AmiG šou gde je izazvala lavinu reakcija što izgledom, što priznanjem o jednom kolegi.

Dušica se u Pinkovom studiju pojavila u mini haljini koja je istakla njene silikonske grudi i gole noge, a na glavi je nosila platinastu periku, koja je dosezala do struka.

Pogledajte:

U toku emisije je dobila pitanje o kolegi i prijatelju Darku Tanasijeviću, voditelju Zadruge, s kojim navodno nije u dobrim odnosima.

Na iznenađenje svih, Dušica je priznala da su prekinuli odnose.

"Jesam, i ne samo sa Darkom. Mislim da kada je riječ o poslovnim odnosima, mislim da je najbolje za sve da budemo kolege na poslu, kada miješamo privatno i poslovno nije dobro", rekla je Dušica.

Pogledajte:

Amig šou - Dušica Jakovljević
Izvor: Youtube / AmiG Show



Tagovi

Dušica Jakovljević AmiG Šou

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ