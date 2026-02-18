logo
Uhapšen Šaja Labaf: Glumac se tukao na ulici, jedva ga zadržali dok nije došla policija (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Šaja Labaf je optužen za dva slučaja nanošenja tjelesnih povreda.

Uhapšen Šaja Labaf: Glumac se tukao na ulici, jedva ga zadržali dok nije došla policija Izvor: Youtube / The Sun Showbiz

Glumac Šaja Labaf uhapšen je nakon što je optužen da je udario dvojicu muškaraca rano u utorak ujutru tokom proslave Mardi Gra u Nju Orleansu, saopštila je policija.

Labaf je optužen za dva slučaja jednostavnog nanošenja tjelesnih povreda.

Prisutni su pozvali policajce u jedan poslovni objekat oko Francuske četvrti oko 00:45 nakon što su navodno "izazvali nered i postajali sve agresivniji“" unutra, saopštila je policija. Zaposleni je pokušao da ukloni Labafa, a kada je izašao napolje, glumac je navodno udario čovjeka više puta stisnutim pesnicama, saopštila je policija.

Svjedoci su rekli policiji da je LaBaf napustio područje, ali se kasnije vratio i nastavio da se ponaša agresivno.

"Više osoba je pokušalo da ga obuzda, puštajući ga u nadi da će otići", saopštila je policija, nakon čega je TMZ objavio snimak na kojem se vidi šta se dešavalo na ulici.

Pogledajte:


Labaf je odveden u bolnicu na liječenje nepoznatih povreda, a nakon što je pušten, uhapšen je i pritvoren od strane policije.

Šaja Labaf hapšenje

