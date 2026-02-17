Jelena Simić je u braku sa 18 godina starijim Draganom, sa kojim ima dvoje djece.

Izvor: Instagram printscreen / jelenasimic

Voditeljka Rts-a Jelena Simić, podijelila je na društvenim mrežama svoje provokativno izdanje. Pozirala je u stajlingu sa providnim djelovima, ističući dekolte, ali i noge u miniću.

Ona se snimala na klupi u centru Beograda, te momente podijelila na Instagramu.

Vidi opis Voditeljka RTS-a na klupi u centru grada u izazovnom izdanju: Providno i minić, a ljubi 18 godina starijeg Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / jelenasimic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / jelenasimic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram printscreen / jelenasimic Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / jelenasimic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / jelenasimic Br. slika: 5 5 / 5

"Život postaje mnogo lakši onda kada shvatiš da će ti unutrašnji osjećaj ukazati na to šta je dobro za tebe, a šta nije!" napisala je Jelena u opisu.

"Na kraju, dobro je što sam poslušala svoj osjećaj", istakla je ona.

Jelena o mužu Draganu: "Upućuju nam otrovne strelice"

Lijepa voditeljka, inače, sa 18 godina starijim mužem Draganom ima dvoje djece, ćerku Unu i sina Aleksu.

"Naš brak je zasnovan isključivo na ljubavi. Dragan i ja smo dom gradili zajednički", istakla je jednom prilikom voditeljka, te navela da sa Draganom nipošto nije iz koristi.

"Što se karijera tiče, dešavalo nam se da je sredina upućivala otrovne strelice na jedno od nas preko leđa onog drugog. Nije tu bilo nikakve koristi. Jedina mjera do koje mi držimo je mjera ljubavi", kazala je Jelena tad za "Hello".

Još njenih fotografia pogledajte u galeriji: