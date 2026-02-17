logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Voditeljka RTS-a na klupi u centru grada u izazovnom izdanju: Providno i minić, a ljubi 18 godina starijeg

Voditeljka RTS-a na klupi u centru grada u izazovnom izdanju: Providno i minić, a ljubi 18 godina starijeg

Autor Marina Cvetković
0

Jelena Simić je u braku sa 18 godina starijim Draganom, sa kojim ima dvoje djece.

Muž Jelene Simić Izvor: Instagram printscreen / jelenasimic

Voditeljka Rts-a Jelena Simić, podijelila je na društvenim mrežama svoje provokativno izdanje. Pozirala je u stajlingu sa providnim djelovima, ističući dekolte, ali i noge u miniću.

Ona se snimala na klupi u centru Beograda, te momente podijelila na Instagramu.

"Život postaje mnogo lakši onda kada shvatiš da će ti unutrašnji osjećaj ukazati na to šta je dobro za tebe, a šta nije!" napisala je Jelena u opisu.

"Na kraju, dobro je što sam poslušala svoj osjećaj", istakla je ona.

Jelena o mužu Draganu: "Upućuju nam otrovne strelice"

Lijepa voditeljka, inače, sa 18 godina starijim mužem Draganom ima dvoje djece, ćerku Unu i sina Aleksu.

"Naš brak je zasnovan isključivo na ljubavi. Dragan i ja smo dom gradili zajednički", istakla je jednom prilikom voditeljka, te navela da sa Draganom nipošto nije iz koristi.

"Što se karijera tiče, dešavalo nam se da je sredina upućivala otrovne strelice na jedno od nas preko leđa onog drugog. Nije tu bilo nikakve koristi. Jedina mjera do koje mi držimo je mjera ljubavi", kazala je Jelena tad za "Hello".

Još njenih fotografia pogledajte u galeriji:

Možda ce vas zanimati

Tagovi

jelena simić muž RTS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ