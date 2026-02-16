Zvezda "Stranger things" se vjenčala u tajnosti: Sve oči uprte u slavne roditelje i kolege iz hit serije

Maja Houk, ćerka legendarnih glumaca Ume Turman i Itana Houka i glumica koju smo gledali u seriji "Stranger Things" na Dan zaljubljenih je u tajnosti rekla "da" pjevaču Kristijanu Liju Hatsonu.

Izvor: Youtube/Bolly Sevenwood/EditingScoobies/Printscreen

Glumica Maja Houk (27) i pjevač Kristijan Liju Hatson (35) vjenčali su se na iznenadnoj ceremoniji za Dan zaljubljenih u Njujorku u subotu, 14. februara.

Majini slavni roditelji - otac, Itan Houk, i majka, Uma Turman, prisustvovali su vjenčanju, kao i mnoge njene kolege iz serije "Stranger Things", uključujući Fina Volfharda, Gejtena Mataraca, Kejleba Meklaflina, Sejdi Sink, Nataliju Dajer, Čarlija Hitona i Džoa Kirija.

Od saradnje do vjenčanja

Par se upoznao prije nekoliko godina radeći na muzici. Hatson je prošle godine u emisiji "SoCal Sound Session" potvrdio da su vjereni. Na pitanje voditeljke da li je na pjesmi "Carousel Horses" radio sa vjerenicom Majom, kratko je odgovorio: "Da."

Dva mjeseca kasnije, u aprilu, Maja je snimljena sa dijamantskim prstenom na ruci dok je razgovarala na mobilnom telefonu u Njujorku. Istog mjeseca par se prvi put zajedno pojavio na crvenom tepihu – na premijeri predstave "John Proctor Is the Villain", gdje je Maja došla da pruži podršku koleginici Sejdi Sink.

Hatson, muzičar iz Njujorka, nastupao je kao predgrupa Fibi Bridžers na turneji 2022. i 2023. godine, a učestvovao je i na Majinom albumu "Chaos Angel" iz 2024.

U julu 2024. Maja je na Instagramu podijelila nekoliko njihovih zajedničkih fotografija. "Drago mi je što poznajem ovog čovjeka, Kristijana Lija Hatsona. On je pesnik i muzički genije", napisala je, dodajući da je imala priliku da piše sa njim na njegovom albumu "Paradise Pop. 10."

Pogledajte još kadrova sa vjenčanja: