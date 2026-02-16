"Sad ću da pojedem rol viršlu, spavala sam 45 minuta": Aleksandra Prijović kakvu niste vidjeli do sada

Na svom Instagram profilu, Aleksandra Prijović je objavila vlog priprema za koncert

Izvor: Instagram printscreen / aleksandarilicofficial

Aleksandra Prijović nastupala je za Dan zaljubljenih u Njemačkoj, a na Instagram profilu je sada objavila kratak vlog koji je napravila prije koncerta.

Aleksandra je i sama istakla da ovako nešto još uvijek nije radila, pa smo mogli da je vidimo u izdanju u kom je ne viđamo često.

Vlog je počeo na aerodromu u šest ujutru, a Aleksandra se snimila bez trunke šminke na licu i u širokoj trenerci preko koje je nosila kaput.

"Spavala sam 45 minuta, trenutno je šest ujutru i krenuli smo za Štutgart na prvi koncert u ovoj godini", rekla je Aleksandra na samom početku snimka.

Na snimku joj je isprva društvo pravio njen frizer, a potom smo u jednom kadru mogli da vidimo i njenog muža Filipa Živojinovića. Aleksandra se u jednom trenutku snimila sa frizerom i otkrila da nije stigla ni da doručkuje.

"Oka sklopila nisam, ja ću sad da pojedem rol viršlu", kazala je ona na snimku.

Kada su stigli u smještaj, odmorili su se, a potom joj je frizer sušio kosu dok je ona ležala na krevetu. Aleksandra je kasnije izašla na terasu i slušala svoju novu pjesmu, a kada je primijetila da je snimaju poručila je: "Nemoj da snimaš, slušam novu pjesmu".

Za sam kraj vloga, Aleksandra je pokazala kako su tekle pripreme za koncert na kom je zablistala u crvenom kompletu i svi kažu da nikada bolje nije izgledala.

