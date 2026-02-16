Jelena Tomašević birala predstavnika Grčke za Evroviziju 2026: Svi gledaju u jedan detalj, evo ko je pobjednik

Jelena je sjedjela pored srpske zastave na muzičkom takmičenju, a čim se završilo i predstavnik je odabran, oglasila se na instagramu.

Izvor: Instagram printscreen / jelenatomasevic_official

Pjevačica Jelena Tomašević i predstavnica Srbije na Evroviziji 2009. godine, ove godine je imala važan zadatak - ona je bila član žirija i to na izboru predstavnika Grčke.

"Imala sam čast da večeras budem u internacionalnom žiriju za grčkog predstavnika na Evroviziji. Divno sam se provela i srećno pobjedniku Akylasu na velikoj Evroviziji", napisala je Jelena Tomašević, a vidno je bilo da je pored njenog prezimena na grčkoj televiziji satajalo i prezime Bosiljčić.

Poslušajte pobjedničku numeru "Ferto" izvođača Akylasa:

Akylas Ferto pesma Grčka Evrovizija Izvor: Youtube / ΕΡΤ Α.Ε.

Jedina napravila istorijski uspjeh koji niko nije ponovio

Jelena je Srbiju na Evroviziji predstavljala sa pjesmom "Oro", a iako je prošlo više od decenije od njenog nastupa, ova pjesma i dalje važi za jednu od najuspješnijih.

Malo ko zna da je Jelena Tomašević jedina domaća pjevačica čija je pjesma izvedena na čak pet različitih jezika, a numera "Oro" i danas se koristi kao primjer autentičnog balkanskog zvuka na muzičkim akademijama u inostranstvu.