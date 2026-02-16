Jami oplela po Milici Todorović, spomenula i Čolu: "Probijene su sve granice morala, misle da su najpametnije"

U iskrenom intervjuu pjevačica je govorila o dugovečnosti karijere, odnosu sa publikom, ali i o ćerki koja je odabrala da se bavi diplomatijom, a ne muzikom

Izvor: Instagram/jamiofficial

I posle više decenija na estradi, Jasna Milenković Jami ne silazi sa scene. Nastupi su joj i dalje puni, publika vjerna, a energija nepresušna.

U iskrenom intervjuu, pjevačica je govorila o dugovječnosti karijere, odnosu sa publikom, ćerki Lei koja je izabrala drugaciji životni put, ali i o aktuelnim dešavanjima na domaćoj sceni.

Posle toliko godina, kako te služi glas? Šta uzimaš?

" Pijem samo vodu. S tim se čovjek rodi. Dođu kolege i kažu: "Jao, posle sat-dva promuknem", a ja i dalje pjevam kao da sam progutala mikrofon. To je jednostavno tako. Ne kažu svi javno da je na mojim nastupima ludilo, možda između sebe komentarišu, ali naglas ne. Koliko sam dugo u ovom poslu moram da saberem, jer uvijek govorim da su godine samo broj, ali ovoliko godina trajati ovakvim intenzitetom je moj najveći uspjeh i nagrada. To bi zaista trebalo da se poštuje. Ne znam ko može da mi stane na crtu."

Ljudi komentarišu da mnogo bolje izgledaš uživo nego na fotografijama i kameri.

" Da, uživo sam skroz drugačija. Zato ljudi dolaze na moje nastupe, da me vide i osjete tu energiju. Pitaju me zašto ne uradim koncert i uradiću ga, samo da vidim kako to drugi rade. Nekoga ću pitati u čemu je "fora" s tim koncertima. Ali niko nikoga ne tjera da dođe na moj nastup. To je čista dobra volja i ljubav prema meni i mojim pjesmama. Volim da odem na koncert i podržim kolege. Naravno ne sve, već one koji su mi dragi. Zanimljivo mi je da vidim kako funkcionišu na bini. Ja sam, recimo, na bini usamljena. Mogu da budem pola sata, ali meni treba energija ljudi. To je hrana. Nisam tip pjevača koji može sam da stoji i pjeva bez kontakta s publikom. Taj kontakt me drži."

Kako objašnjavaš to što nisi "rodila pjevačicu", već vrsnog politikologa?

"Lea govori perfektno pet jezika. Muziku obožava, ali se odlučila za diplomatiju. Neki geni su odradili svoje i ja je u tome podržavam. Lijepo je što je sebe našla u nečemu što voli. Možda jednog dana bude mala Margaret Tačer.

Da li pratiš skandale u našoj zemlji?

"Više pratim ono što se dešava u svijetu. Strašno je vrijeme, Bog neka nam je u pomoći. Drago mi je što postoje društvene mreže, pa se sve sazna. Više nema laži koje mogu da se gurnu pod tepih. Velike su priče i veliki igrači, a ranije bi se o tome ćutalo. Sada se ljudima otvaraju oči i uši i treba da vide i čuju šta se dešava."

Bomba je bačena na kuću Zdravka Čolića.

"Bila sam zatečena. Nisam ispratila cijelu priču. Zašto se to dešava, nemam objašnjenje, ali vjerovatno on zna više. Kao klinka sam bila zaljubljena u Čolu. Dokle je to došlo i šta se njemu privatno dešava, zaista ne znam."

Milica Todorović se porodila, a potom se saznalo da je u vezi sa oženjenim čovjekom.

" To su te generacije koje misle da su najpametnije. Da se to nije desilo, ne bi se sada pričalo o tome. Danas ništa nije tabu tema. Biće tema dva-tri dana i idemo dalje. Probijene su sve granice pristojnosti i morala. Šta još može nekoga da iznenadi?"

Kako to da nikada nismo saznali koga ti kriješ?

" Ne krijem nikoga. Vodim računa o svom životu i o ćerki. Zašto bih sve davala na tacni? Treba čuvati svoj život. Ako želiš, sve može da se sačuva. Moja ćerka se do osamnaeste godine nigdje nije pojavljivala. Danas više ne postoje skandali. Sve što je nekada bilo nenormalno, sada je normalno. Ako se u jednom momentu ne zaustavimo i ne krenemo nazad, ne znam šta nas čeka."

(Kurir / MONDO)