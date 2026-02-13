Marko Jarić se na Dan zaljubljenih oženio "nesuđenom popadijom": Udala se u crnom, a roditelje na svadbu nije zvala

Pojedini slavni parovi odlučili su da kažu sudbonosno "da" upravo na Dan zaljubljenih, ali ovaj datum nije svima doneo sreću.

Dan zaljubljenih mnogima je idealan datum za izgovaranje sudbonosnog "da", te ne čudi što veliki broj parova upravo na ovaj dan organizuje veridbe. No, ima i onih koji su upravo tada odlučili da organizuju venčanja, među kojima su i slavni parovi.

Salma Hajek i Fransoa-Anri Pino u srećnom su braku od 14. februara 2009. godine kada ju je čuveni milioner na prevaru naveo da se uda za njega.

Na ovaj datum sudbonosno "da" su izgovorili i Meg Rajan i Denis Kvejd, a u braku su ostali 10 godina.

Razvodom se završio i brak Šeron Stoun i Fila Bronstina koji je sklopljen 14. februara 1998. godine.

Međutim, na listi onih koji su se venčali na Dan zaljubljenih našao se i jedan Srbin, koji je osvojio jednu od najlepših žena sveta.

Reč je o Marku Jariću i Adrijani Limi koji su rekli "da" 14. februara 2009. godine u Džekson Holu u američkoj državi Vajoming.

Pre njihovog venčanja, Adrijana je izjavila da nije mogla da zamisli sebe u braku ili s decom, ne zbog nedostatka želje, već zato što je verovala da je teško pronaći pravu osobu. Tada su mediji naširoko pisali da se lepa manekenka čuvala za brak, kao i da je Lima dugo želela da postane sveštenica, te da je i na snimanja nosila bibliju i maštala da svoj život posveti Bogu.

Pre njihovog venčanja, Adrijana je izjavila da nije mogla da zamisli sebe u braku ili s decom, ne zbog nedostatka želje, već zato što je verovala da je teško pronaći pravu osobu. Tada su mediji naširoko pisali da se lepa manekenka čuvala za brak, kao i da je Lima dugo želela da postane sveštenica, te da je i na snimanja nosila bibliju i maštala da svoj život posveti Bogu.

No, ako u ovim pričama i ima istine, čini se da je sve to postalo prošlost nakon što je u njen život ušao Jarić a i ljubav prema modelingu je bila jača, te su je često ovde zvali "popadijom u pokušaju".

"Hteli smo da imamo veliko venčanje sa mojom porodicom iz Srbije i njenom porodicom iz Brazila, ali smo shvatili da ne želimo da pravimo svadbu za druge ljude, samo da bismo se pokazali. Shvatilo smo da je venčanje stvarno privatna stvar i da se pravi da bi nas usrećilo", rekao je Marko Jarić za People.

"Hteli smo da imamo veliko venčanje sa mojom porodicom iz Srbije i njenom porodicom iz Brazila, ali smo shvatili da ne želimo da pravimo svadbu za druge ljude, samo da bismo se pokazali. Shvatilo smo da je venčanje stvarno privatna stvar i da se pravi da bi nas usrećilo", rekao je Marko Jarić za People.

Marko ju je zaprosio na njen 27. rođendan, 12. juna 2008. godine, poklonivši joj dijamantski prsten vredan 100.000 dolara. Na njihovom venčanju, Adrijana je nosila jednostavnu crnu haljinu, što je bio neočekivan izbor za mnoge, ali je istakla da nisu želeli tradicionalnu ceremoniju. "Bili smo samo nas dvoje," izjavila je.

Marko ju je zaprosio na njen 27. rođendan, 12. juna 2008. godine, poklonivši joj dijamantski prsten vredan 100.000 dolara. Na njihovom venčanju, Adrijana je nosila jednostavnu crnu haljinu, što je bio neočekivan izbor za mnoge, ali je istakla da nisu želeli tradicionalnu ceremoniju. "Bili smo samo nas dvoje,“ izjavila je.

Inače, par je dobio dve kćerkice, Sijenu i Valentinu, ali su sporazumno razveli 2. maja 2014. godine. Njihov krah ljubavi pratile su i priče o neverstvu, ali nijedna strana nije želela o tome da govori konkretnije. Za sve ove godine, Marko Jarić je o bivšoj samo jednom govorio:

"Kako prolazim kroz sve ovo? Znaš šta, već sam oguglao, toliko se ovde godinama provlače naslovi... Ne dotiče me toliko, ali kada je familija u pitanju, to je specifično pitanje. Mi smo odlučili da se raziđemo. Već dugo vremena smo pričali o tome i došli smo u fazu braka gde nam se karakteri sudaraju, ne funkcionišemo kako treba, stvara se negativna energija i to je loše za naše kćerkice. Odlučili smo da se raziđemo, da li će to biti pauza, da li za stalno, još ne znamo. Oboje da poradimo na sebi i videćemo. Nema nikakvog skandala. Odlučili smo da svaki dan provedemo vreme sa decom, ne moramo zajedno, možemo odvojeno... Nema skandala, a onda dođem u Srbiju, svi imaju pouzdane informacije. Imaju vest strani mediji, ali nikakav skandal. Naši časopisi koji imaju verziju na engleskom, pa su i u Americi počeli da preuzimaju informacije od nas. Shvatite, ja sam zaštitnički nastrojen prema familiji, pre svega ćerkama, a prema Adrijani imam veliko poštovanje. Tako će biti zauvek!", rekao je zaštitnički Marko Jarić tada, a iako 14. februar važi za najromantičniji datum u godini, praksa je i u ovom slučaju pokazala da simbolika ne garantuje uvek srećan kraj.