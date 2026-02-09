Suze najljepše na svijetu, slomio se i vjerenik Džejk Pol: Juta Lirdam osvojila zlato kao nikad niko

Holandska klizačica Juta Lirdam osvojila zlato u trci na 1.000 metara i to oborivši olimpijski rekord. Posle trijumfa je briznula u plač na ledu.

Izvor: Instagram/juttaleerdam/printscreen

Holanđanka Juta Lirdam (26) nova je olimpijska šampionka u brzom klizanju, jer je u trci na 1.000 metara oborila olimpijski rekord, sa vremenom 1:12.31. Trijumfovala je ispred zemljakinje Femke Kok, koja je završila kao srebrna sa 28 desetinki kašnjenja za zlatnom Lirdam. Trećeplasirana je bila Japanka Takagi Miho, sa 1,64 sekunde lošijim rezultatom od najljepše klizačice na svijetu.

Čim je shvatila da je prvi put u karijeri osvojila olimpijsko zlato, Lirdam je briznula u plač. Bile su to suze radosnice, a prizor njene razmazane šminke sigurno će ostati jedan od upečatljivijih sa ovih Zimskih olimpijskih igara u Milanu u Kortini.

Jutin vjerenik, američki jutjuber-bokser Džejk Pol (29), bio je u gledalištu i slao je poljupce i prstima formirao znak srca u znak podrške svojoj budućoj supruzi. Pogledajte koliko je emotivno podnijela uspjeh:

Svjetska šampionka iz Holandije na prošlim ZOI 2022. godine u Pekingu osvojila je srebro u istoj konkurenciji, a sada je napravila istorijski korak napred.

Ne samo da je najljepša klizačica svijeta, već je i dominantno najbolja.