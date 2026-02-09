logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Suze najljepše na svijetu, slomio se i vjerenik Džejk Pol: Juta Lirdam osvojila zlato kao nikad niko

Suze najljepše na svijetu, slomio se i vjerenik Džejk Pol: Juta Lirdam osvojila zlato kao nikad niko

Autor Mladen Šolak
0

Holandska klizačica Juta Lirdam osvojila zlato u trci na 1.000 metara i to oborivši olimpijski rekord. Posle trijumfa je briznula u plač na ledu.

Juta Lirdam osvojila zlato kao nikad niko Izvor: Instagram/juttaleerdam/printscreen

Holanđanka Juta Lirdam (26) nova je olimpijska šampionka u brzom klizanju, jer je u trci na 1.000 metara oborila olimpijski rekord, sa vremenom 1:12.31. Trijumfovala je ispred zemljakinje Femke Kok, koja je završila kao srebrna sa 28 desetinki kašnjenja za zlatnom Lirdam. Trećeplasirana je bila Japanka Takagi Miho, sa 1,64 sekunde lošijim rezultatom od najljepše klizačice na svijetu.

Čim je shvatila da je prvi put u karijeri osvojila olimpijsko zlato, Lirdam je briznula u plač. Bile su to suze radosnice, a prizor njene razmazane šminke sigurno će ostati jedan od upečatljivijih sa ovih Zimskih olimpijskih igara u Milanu u Kortini.

Jutin vjerenik, američki jutjuber-bokser Džejk Pol (29), bio je u gledalištu i slao je poljupce i prstima formirao znak srca u znak podrške svojoj budućoj supruzi. Pogledajte koliko je emotivno podnijela uspjeh:

Svjetska šampionka iz Holandije na prošlim ZOI 2022. godine u Pekingu osvojila je srebro u istoj konkurenciji, a sada je napravila istorijski korak napred. 

Ne samo da je najljepša klizačica svijeta, već je i dominantno najbolja.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

juta lirdam džejk pol

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ