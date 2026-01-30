Zašto Anđelina prodaje sve nekretnine: "Prosula" mlako opravdanje dok Holivud bruji o onome što bi da sakrije

Anđelina Džoli tvrdi da želi da promeni svoj život, kao i da je spremna za sledeću fazu u nekoj drugoj zemlji, ali u Holivudu se ništa ne može sakriti.

Izvor: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Anđelina Džoli se ovog leta odlučila da proda deo svojih nekretnina koje su dugo bile simbol njenog stila i uspeha. Glumica je napustila stan u Njujorku, koji je posedovala još od 1997. godine, kao i luksuznu vilu u Los Anđelesu, što je pokrenulo spekulacije o njenim budućim planovima i mogućem preseljenju u inostranstvo.

Pogledajte jednu od njenih vila:

Pogledajte 01:52 OVDE ŽIVI ANĐELINA DŽOLI: raskošna kuća u Los Anđelesu Izvor: Amtv Izvor: Amtv

Iako nije poznato za koliko novca su prodate nekretnine, odluka da se oprosti od skoro 30 godina starog stana iznenadila je njene fanove. Prema zvaničnim podacima, transakcija je finalizovana sredinom jula, a registrovana početkom avgusta.

Prema pisanjima stranih medija, Džoli ne namerava da se tu zaustavi. Ona planira da uskoro proda svoju vilu u Los Anđelesu, vrednu oko 24,5 miliona dolara, koju je kupila 2017. godine u kojoj je živela nakon razvoda od Breda Pita.

Zvanična verzija koju "guraju" izvori bliski Džoli je da glumica želi da resetuje život:

"Spremna je za život koji nije usredsređen u Los Anđelesu. Endži se radovala 2026. godini i fleksibilnosti koju bi joj ona pružila."

Međutim, Holivudom kruže drugačije verzije priče - one o kojima se u javnosti ćuti! Anđelina Džoli navodno ima ogromne finansijske probleme, naročito nakon što su se stvari na sudu sa bivšim suprugom dodatno iskomplikovale.

Ključni faktor su bila deca, a Džolijeva je priznala da je gorepomenutu vilu u Los Anđelesu držala dok njeni naslednici ne napune 18, s obzirom da je kuća nedaleko od Pitovog doma.

"Želela sam da kuća bude blizu njihovog oca, koji živi samo pet minuta vožnje. Čim napune 18 godina, moći ću da odem", rekla je glumica u intervjuu 2019.

Sada se taj trenutak brzo približava. 12. jula 2026. godine, Noks i Vivijen će napuniti 18 godina, a prema rečima insajdera, Džoli namerava da odmah nakon toga radikalno promeni geografiju svog života. Razmatra se nekoliko destinacija: Kambodža, Francuska i nekoliko afričkih zemalja.

"Sva ova mesta su joj posebna. Tamo ima bliske prijatelje, koje smatra praktično porodicom“, ranije je rekao izvor.

Međutim, ujedno se provlači i da bi troškovi života u ovim zemljama bili manji, a šta je prava istina, ostaje da vidimo.