Zašto je Lea Kiš dala otkaz na Pinku? Zbog njenog odlaska Željko Mitrović morao da reaguje saopštenjem

Voditeljka Lea Kiš je godinama vodila emisiju na ružičastoj televiziji, a jednom prilikom je otkrila razlog odlaska

Izvor: Instagram / leakis.lk

Poslednjih mjeseci javnost bruji o odluci Željka Mitrovića da velikom broju zaposlenih na Pinku uruči otkaz, a mnogi su zaboravili da je jedna voditeljka svojevremeno dala otkaz na ružičastoj televiziji.

Lea Kiš je godinama na Pinku vodila "Nedeljno popodne sa Leom Kiš", a jednom prilikom je istakla da je otkaz dala zato što nije željela da vodi Jutarnji program, vikendom, kako joj je bilo ponuđeno.

"Jednostavno, promjena i prelazak na bolje. Bolje za mene. Ja sam na Pinku bila maksimalno ispoštovana i zadovoljna, ali vrijeme je za obostranu promjenu " rekla je tada Lea domaćim medijima i dodala:"Ostavila sam lijepe godine života na Pinku, lijepo druženje, velike rezultate, odličnu atmosferu i naravno da je uvijek emotivno", istakla je poznata voditeljka na temu odlaska.

Leina emisija sa redovne programske šeme nedeljom sa programa je skinuta kada je sa emitovanjem počeo rijaliti Zadruga, 6. septembra 2017. godine.

Reagovao i Željko Mitrović

O njenom odlasku vlasnik Pinka Željko Mitrović tada je rekao sledeće:

"Posle dugogodišnje saradnje autorka i voditeljka Lea Kiš Jokić i Televizija Pink, najgledanija komercijalna televizija, sporazumno su prekinuli trinaestogodišnju saradnju. Ovakva odluka je donijeta u saglasnosti autorke i upravljačkog tima televizije. Lea Kiš Jokić je dugi niz godina bila dio Pinka i našeg TV programa, te joj se zahvaljujemo na uloženom trudu i zajednički postignutim televizijskim rejtinzima. "Pink Media Grupa" će nastaviti sa razvojem, kao i sa unapređenjem TV programa, čime dokazuje dosljednost i istrajnost u ambiciji najgledanije televizijske stanice u regionu", kazao je Željko Mitrović.