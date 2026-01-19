Ljubio Branku Katić, a nakon smrti žene pao na njenu drugaricu: O vezi brujao grad, sad se krije na selu bez tv-a

Čuvena glumica Branka Katić proslavlja danas, 20. januara, svoj 56. rođendan, a iako je danas u skladnom braku, o njenoj ljubavi sa bivšim vaterpolistom svojevremeno je brujala javnost.

Izvor: pritnscreen/youtube/alfawolf011

Branka Katić godinama je u skladnom braku sa američkim režiserom Džulijanom Farinom, a njihovu ljubav upotpunilo je i rođenje dva sina - Luja, koga zanima režija, i Džoa, koji ima talenta za glumu.

Srpska glumica i nekada jedna od najfatalnijih žena na Balkanu, i njen izabranik zavjetovali su se na vječnu ljubav još 2000, ali za sve ove godine na internetu se može pronaći svega par zajedničkih fotografija, što ne čudi, s obzirom da nikada nisu voljeli da se eksponiraju, a svoj odnos ljubomorno su čuvali od očiju javnosti.

Zapravo, o ljubavnom životu lijepe glumice nikada se nije znalo mnogo detalja, a jedini bivši za kog je javnost znala bio je čuveni vaterpolista Igor Milanović.

Veza Branke sa vaterpolistom

Branka Katić i Igor Milanović bili su jedan od omiljenih parova u Beogradu devedesetih, a ljudi su se utrkivali da saznaju što više o njihovoj ljubavi. U to vrijeme je bio veoma popularan film "Mi nismo anđeli", te ne čudi što je proslavljeni vaterpolista pao upravo na jednu od omiljenih glumica iz tog ostvarenja.

Izvor: YouTube/K1 Televizija/Printscreen

Oboje su odrasli na Novom Beogradu, a ona je nekoliko godina mlađa. Kako je Igor i sam rekao, tada nije bilo paparaca, a ni ovoliko medija, pa su mogli da uživaju bez brige. Za njihovu ljubav se znalo u gradu, iako oni o tome nikad nisu pričali.

Ipak, veza nije dugo trajala, a par se rastao u miru, ostavši u prijateljskim odnosima. Branka je ubrzo zatim u Engleskoj upoznala svog sadašnjeg supruga, a njen bivši o njoj je uvijek govorio u superlativu.

− Sa Brankom sam u dobrim odnosima. Kad god se vidimo, srdačno se pozdravimo. Bili smo u lijepoj vezi, lijepo smo se i razišli. Branka je srećno udata, upoznao sam i Džulijana, njenog supruga, imaju dva sina, ja dvije ćerke, pa su nam se djeca igrala na slavi kod zajedničkog prijatelja. Lijepa priča, ostala do danas - rekao je Igor ranije.

Igor doživio tragediju

I vaterpolista je ubrzo potom upoznao ljubav svog života. Sa suprugom Natašom dobio je dvije ćerke, a njihov život bio je idiličan sve do trenutka kada se njegova ljepša polovina teško razboljela.

- Nisam očekivao da će se moj život ovako odvijati. Imao sam izuzetno srećan brak. Ostao sam sam sa dvoje djece, jer je Nataša umrla od raka. U ovom trenutku ne mogu da kažem ništa smisleno. Da li sebe možete da zamislite u situaciji kada vam umre stub svega? Tu je rupa, tu je rana. Nije zacijelilo. Jedva dolazim sebi. Još ne znam gdje sam. Jedva zaspim ili ne zaspim uopšte. Nije lako. Probudim se ujutru, ali još se osjećam kao zombi. Kao da ovo nije moj život - rekao je Igor nakon smrti svoje supruge Nataše.

Igor je nakon toga prošao pakao, a iz ponora ga je vratila, nenadano, prijateljica njegove pokojne žene - Ivana Đakonović, inače profesorka italijanskog jezika. Njihov odnos nailazio je dugo na osude javnosti i negativne komentare sve dok nije odlučio da otvori dušu i otvoreno govori o njihovoj ljubavi.

- Sa Natašom sam imao divan odnos, pun ljubavi i poštovanja, potpuno iskren. Mislio sam da sam našao saputnika i partnera za cio život. Teško sam podnio njenu smrt. Bio sam bijesan, gnijevan, ljut na cio svijet. Oprosti, Bože, i na tebe. Ali, život je divan i njegov poklon može da bude veliki, a meni je Bog dao najljepši, moju Ivanu. Ona je postala moja partnerka iz jednog specifičnog ugla, budući da je bila prijateljica moje pokojne supruge. Taj put je čudan, ali dobio sam priliku da živim sa ovakvom osobom, i to je privilegija - rekao je on svojevremeno u intervjuu za "Gloriju".

I dodao da ga je očarala činjenica koliko je Ivana brižna osoba.

- Pored sebe imam osobu koja cio dan provodi u brizi o bližnjima. A to nismo samo djeca i ja, već i njene kolege iz jedne i druge škole gdje predaje, kao i učenici kojima vikendom drži časove tenisa, prodavačice na pijaci, radnici koji rade preko puta naše zgrade i nemaju nikakve veze sa nama, ali to ne znači da im ona neće odnijeti pitu i jogurt da se osvježe, ili pivo. I onda oni ostanu zatečeni. To je divno - zaključio je.

Živi bez televizora

Inače, Igor se od 2023. ne pojavljuje toliko često u javnosti, a svoj mir pronašao je na selu, 40 kilometara od Beograda, na Kosmaju, u selu Popovići gdje je, pored stare porodične kuće izgradio i novu, kao i saunu i bazen. Interesantno je da u svom domu nema televizor.

- Kao što ga nisam imao u Zagrebu dok sam igrao od 1989. do 1991. godine, ni na Kosmaju nemam televizor. Već dugo živim bez televizora. Volim da pogledam pokoji film, prenos nekog sportskog događaja, ali to mogu na laptopu. Ne volim da gledam informativne emisije jer mi je tako zdraviji život. Bliži sam Bogu kada sam bez tih informacija - rekao je za "Večernji" Milanović svojevremeno.