"Svaki par je za sebe": Biljana Tipsarević nam je otkrila istinu o odnosu sa Jankom nakon priča da ima problema u braku

"Svaki par je za sebe": Biljana Tipsarević nam je otkrila istinu o odnosu sa Jankom nakon priča da ima problema u braku

Autor Ana Živančević

Autor Ana Živančević
0

Mesecima unazad šuškalo se o problemima u braku Biljane i Janka Tipsarevića, a modna dizajnerka je za naš portal otkrila kako gleda na spekulacije.

Biljana Tipsarević o odnosu sa Jankom nakon priča da ima problema u braku Izvor: Instagram printscreen/ biljanatipsarevic

Poznata modna kreatorka Biljana Tipsarević od 2010. godine je u braku sa nekadašnjim teniserom Jankom Tipsarević. Zajedno imaju dvoje dece, ćerku Emili i sina Nou. Iako je njihov odnos oduvek delovao idilično, u medijima su se povremeno pojavljivale spekulacije o bračnoj krizi, a Biljana je sada za portal MONDO otvoreno govorila o tome kakav je njihov brak zaista.

Pogledajte footgrafije Biljane i Janka Tipsarevića:

Biljana je istakla njen brak nije imao velike krize, ali i da jpar ima svoje rituale i potrebe. Ipak, za nju i Janka najvažniji međusobno razumevanje i dobra komunikacija.

"Joj hvala Bogu, mislim da nismo imali neke velike probleme. Pa svaki bračni par je za sebe, svi smo različiti, tako da nema tu nekog posebnog recepta. Konkretno, u našem slučaju ono što nama prija i odgovara je da imamo dobru komunikaciju, da smo, pre svega, jedno drugom najbolji prijatelji i da nam je zabavno kada smo smo nas dvoje zajedno sami, da se smejemo i da se odlično zabavljamo. To je osnov svega što nas drži sve ove godine i što će nas držati do kraja života Bože zdravlje." 

Modna kreatorka je u eksluzivnom za MONDO portal govorila o svojoj karijeri i o momentima kada je pomislila da bi trebalo da odustanje od dizajniranja. U nastavku poslušajte ceo intervju sa Biljanom Tipsarević:

Biljana Tipsarević za MONDO
Izvor: MONDO

Luksuzno venčanje 

Biljana i Janko upoznali su se kada su imali po 21 godinu, ali su tek godinu dana kasnije ponovo stupili u kontakt. Dizajnerka je istakla da u tom periodu nije bila u potpunosti upoznata sa sportskom karijerom tada već poznatog tenisera. Nakon tri godine veze, par se verio na romantičnom putovanju na Maldivima.

Sudbonosno "da" izgovorili su 4. jula 2010. godine, u luksuzno uređenom prostoru oplemenjenom sa više od deset hiljada žutih i belih ruža, orhideja i amarilisa. Ambijent je dodatno bio ukrašen kristalima, svilom, crnom čipkom i perjem, dok je ovom raskošnom slavlju prisustvovalo više od 300 zvanica.

