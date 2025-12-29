Viki Miljković pomaže izgradnju crkve u svom selu? Komšije otkrile istinu o pjevačici i koliko je novca dala

Komšije Viki Miljković su imale samo riječi hvale za pjevačicu.

Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške učestvuju u izgradnji crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Jug Bogdanovcu, selu iz kog potiče njen pokojni otac Svetomir.

Iako je rođena i odrasla u Nišu, pjevačica nikada nije prekidala vezu sa svojim korjenima i mjestima iz kojih potiče njena porodica.

Crkva još nije u potpunosti završena, ali radovi uveliko napreduju – freske se oslikavaju, postavljeni su prozori, vrata i ikonostas, a dio zidnog slikarstva već je gotov.

Mještani s ponosom ističu da su Viki i njena porodica skromni i vrijedni ljudi koji ne zaboravljaju odakle su potekli, a njen doprinos crkvi vide kao iskren znak ljubavi i poštovanja prema selu i njegovoj tradiciji.

Komšinica Duška je ispričala da je njena porodica u prijateljskim odnosima s Miljkovićevom.

"Ovo je rodno selo njenog pokojnog oca Svetomira, a majka joj je iz Vrtopa. Violeta svaki put kad dođe, prvo dođe kod nas u kuću i kod moje ćerke. Druže se od malih nogu njih dvije. Mnogo smo lijepo živjeli. Ona se družila s mojom ćerkom, koja je isto lijepo pjevala. Uča, njen otac je brinuo o njoj i pratio je kad je Viki počela da pjeva. I pokojni brat Vladica je jako lijepo svirao. Kad sam čula da je i on otišao od teške bolesti, mnogo sam plakala. Kad sam ga vidjela poslednji put s majkom u Nišu, ona se bila skroz onesposobila od muke. Nema nikog ovde u toj kući. Za Violetu i njene stvarno nemam riječi. Mnogo rade, jako su vrijedni i mnogo su stekli", rekla je ova mještanka.

Duška je potvrdila da je Viki pomaže izgradnju crkve Svetih apostola Petra i Pavla u ovom selu.

"To je tačno. Dala je veliki prilog. Crkva još nije gotova, pri kraju je, ali ima još tu posla. Tu je nekad postojala crkva, koju su srušili Turci. Ona je odavno dala prilog za tu svetinju, ali ne voli ona da se o tome priča. Išla je s babom i kao mala tu gdje je bila crkva. Lijepo je to od nje, ali je selo zapustjelo. Tuga", završila je komšinica.

Crkva je pri kraju s radovima

"Urađena gotovo kompletna fasada, stavljeni su prozori i vrata, ali i ikonostas. U toku je freskopisanje hrama, dok su neke freske kompletno završene. Ko želi, može da upali sveću i ostavi prilog za dalju izgradnju."

Viki Miljković i njen pokojni brat Vladica provodili su djetinjstvo u rodnoj kući svog oca kod bake.

"Ona i brat su kao mali stalno dolazili. Vladica je češće dolazio nego ona poslednjih godina i obilazio kuću, ali ode i on. Divni ljudi i porodica, fine komšije", zaključila je ova komšinica.

