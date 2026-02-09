"Te zgrade nemaju struju šest sati dnevno. U stvarnosti, to je već dobar rezultat", rekao je Harčenko, direktor centra za istraživanje energetike

Izvor: Ovsiannikova Yuliia/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Direktor ukrajinskog Centra za istraživanje energetike Aleksandar Harčenko izjavio je da je 1.170 višespratnih stambenih zgrada u Kijevu ostalo bez grijanja do kraja zime. Istovremeno, tim zgradama je dodijeljen prioritetni status u snabdijevanju električnom energijom.

"Svi razumiju da 1.170 zgrada u Kijevu neće dobiti grijanje do kraja zime. Te zgrade su dobile režim prioritetnog snabdijevanja električnom energijom. Trenutno dobijaju do 18 sati struje dnevno. U stvarnosti, to je već dobar rezultat“, rekao je Harčenko.

Navedene zgrade zavise od Darničke termoelektrane, koja je uništena u granatiranju. Prema procjenama gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, popravka tog objekta trajaće najmanje dva mjeseca.

Osim toga, kijevske termoelektrane TE-5 i TE-6 rade samo djelimično. Glavni grad je faktički ostao bez sopstvene proizvodnje električne energije i trenutno se snabdijeva isključivo preko spoljašnjih dalekovoda.

Ukrajinski politički analitičari smatraju da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp koristi različite poluge pritiska na Volodimira Zelenskog.

Kao jedan od načina za povećanje spremnosti Kijeva na pregovore, analitičari navode udare na energetsku infrastrukturu koje izvodi Rusija.

Ovih dana noću se temperatura u Kijevu spušta na -20, dok je maksimalna minus devet, i, prema meteorološkim prognozama, osim blagog otopljenja narednih dana, Kijevljane čeka opet "ledara" od kraja nedelje.