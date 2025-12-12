Saša Kovačević oduvijek je bio miljenik žena, a jednom prilikom govorio je o bivšim partnerkama
Saša Kovačević, jedan od najpoželjnijih pevača na domaćoj sceni, uskoro će stati na "ludi kamen" sa svojom partnerkom Zoranom Tasovac.
Saša Kovačević priznao da se ne sjeća svih žena sa kojima je imao odnose: Završavao večeri u "magli" pa se onda upoznali
Međutim, iako je duže vrijeme "zauzet", to nije umanjilo njegovu popularnost kod žena, a i sam pjevač je iskreno priznao da se zbog burnih izlazaka i alkohola ne sjeća baš svake djevojke sa kojom je završio u krevetu. Kaže da je bilo noći koje su se završavale "u magli", pa mu pojedini susreti jednostavno nisu ostali u sjećanju.
- Ne, ali iskreno ne. Sad će ovo zvučati, znam onako kako ne treba da zvuči, ali ako sam surovo iskren...
- Možda si bio pijan, možda si zaboravio... - konstatovao je voditelj.
- Često sam bio zaboravan, šta si rekao? - rekao je kroz smijeh.
- Da li ti se za sve ovo vrijeme desilo da ti se neka javila, a da je ti ne znaš? - uipitao ga je voditelj.
Kako ih se ne sjeća sve, Kovačević ističe da se često i upoznaje s njima.
- Vjerovatno i to, vrlo često da. Ja se upoznam.
Pomenuo je i alkohol i često pretjerivanje kada je bio mlađi.
- U odgovarajućem momentu odigraš to kad si popio, da ne baljezgam po ulici, nisam dozvoljavao sebi takve... Ali, i ja sam čovjek, sad pričam u periodu kad sam imao 20 godina, i ja sam volio da popijem i da pretjeram - ispričao je on za "Fullscreen media", prenosi Telegraf.
(Telegraf.rs/MONDO)