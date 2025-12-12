Saša Kovačević priznao da se ne sjeća svih žena sa kojima je imao odnose: Završavao večeri u "magli" pa se onda upoznali

Saša Kovačević oduvijek je bio miljenik žena, a jednom prilikom govorio je o bivšim partnerkama

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Saša Kovačević, jedan od najpoželjnijih pevača na domaćoj sceni, uskoro će stati na "ludi kamen" sa svojom partnerkom Zoranom Tasovac.

Pogledajte njihove fotografije:

Međutim, iako je duže vrijeme "zauzet", to nije umanjilo njegovu popularnost kod žena, a i sam pjevač je iskreno priznao da se zbog burnih izlazaka i alkohola ne sjeća baš svake djevojke sa kojom je završio u krevetu. Kaže da je bilo noći koje su se završavale "u magli", pa mu pojedini susreti jednostavno nisu ostali u sjećanju.

- Ne, ali iskreno ne. Sad će ovo zvučati, znam onako kako ne treba da zvuči, ali ako sam surovo iskren...

- Možda si bio pijan, možda si zaboravio... - konstatovao je voditelj.

- Često sam bio zaboravan, šta si rekao? - rekao je kroz smijeh.

- Da li ti se za sve ovo vrijeme desilo da ti se neka javila, a da je ti ne znaš? - uipitao ga je voditelj.

Kako ih se ne sjeća sve, Kovačević ističe da se često i upoznaje s njima.

- Vjerovatno i to, vrlo često da. Ja se upoznam.

Pomenuo je i alkohol i često pretjerivanje kada je bio mlađi.

- U odgovarajućem momentu odigraš to kad si popio, da ne baljezgam po ulici, nisam dozvoljavao sebi takve... Ali, i ja sam čovjek, sad pričam u periodu kad sam imao 20 godina, i ja sam volio da popijem i da pretjeram - ispričao je on za "Fullscreen media", prenosi Telegraf.

(Telegraf.rs/MONDO)