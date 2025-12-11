Rouan Atkinson otkrio zašto se njegov lik zove Mister Bin: Poznato koja su sve bila potencijalna imena

Rouan Atkinson maestalno je odigrao lik Mister Bina.

Iako je karijera Rouana Atkinsona obilježena legendarnim ulogama u serijama i filmovima poput "Crne Guje", "Zapravo ljubav" i nedavnog Netfliksovog hita "Čovjek protiv bebe", za većinu on će zauvijek ostati Mister Bin. U nedavnom intervjuu, slavni glumac otkrio je fascinantnu priču o tome kako je njegov najpoznatiji lik dobio ime, piše LADbajbl

Potraga za imenom

Lik Gospodina Bina nastao je još 80-ih godina, a Atkinson ga je prvi put predstavio publici koja ne govori engleski na festivalu komedije u Kvebeku 1987. godine, kako bi testirao može li humor funkcionisati bez dijaloga. Kada su on i koscenarista Ričard Kertis odlučili da lik dobije sopstvenu TV emisiju, suočili su se s jednim problemom – njihov glavni junak još uvijek nije imao ime.

"Bilo je tu Gospodin Koflauer, Gospodin Kuržet, definitivno smo prošli kroz nekoliko prijedloga, a onda nam je Bin jednostavno zvučao kao kratko, oštro, jednosložno ime sa slovom B u sebi. Generalno, riječi koje počinju na B po mom mišljenju su malo smješnije od onih koje ne počinju na to slovo", objasnio je glumac svoju neobičnu teoriju.

Oduševljenje obožavalaca

Atkinsonova sposobnost da stvori globalno prepoznatljiv i voljen lik bez ijedne izgovorene riječi i danas fascinira obožavaoce. Njegovo objašnjenje o imenu samo je podstaklo nove pohvale na društvenim mrežama.

"Super je kako ima izvanredan vokabular i izgovor, a ujedno je i jedan od najboljih nijemih glumaca", napisao je jedan korisnik. Drugi se nadovezao: "Ludo je kako je stvorio tako popularan lik bez ijedne riječi." Treći je duhovito primjetio: "Ono što me zabavlja u vezi sa ovim jeste da je bugarska riječ za ‘grah’ ‘bob’… a Rouan Atkinson je uspio da učini da samo izgovaranje imena ‘Bob’ bude smiješno!"