logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zlata Petrović na ivici suza zbog Zorana Šijana: Otkrila u kakvim su zapravo odnosima bili

Zlata Petrović na ivici suza zbog Zorana Šijana: Otkrila u kakvim su zapravo odnosima bili

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Zlata Petrović ne krije koliko joj je teško pala smrt Zorana Šijana.

Zlata Petrović na ivici suza zbog Zorana Šijana Izvor: privatna arhiva

Pevačica Zlata Petrović usnimljena je od strane novinara MONDO portala dok je dolazila na snimanje emisije "Magazin in". Ona se tom prilikom dotakla svoje porodice, kao i bivših supružnika, ali i Zorana Šijana, partnera njene velike prijateljice Goce Božinovske.

Zoran Šijan ubijen je 27. novembra 1999. godine, a za Gocu je ovaj period godine posebno težak kada izlazi na grob svom suprugu, koji je sahranjen na groblju u Surčinu.

Goca Božinovska i Zlata Petrović decenijama su nerazdvojne, te Zlata nije krila tugu kada se prisjetila Šijana, koga je, kako ona kaže, gledala kao brata.

Pogledajte

03:10
Zlata Petrović na ivici suza o Zoranu Sijanu: Otkrila u kakvim su zapravo odnosima bili
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Ne znam šta da kažem, kada izgubite nekoga bez obzira da li je bilo prije toliko godina cijeli život ostaje, prvenstveno djeci i njoj, pa svima nama ne može da bude lijepo", rekla je Zlata i otkrila zbog čega je na ivici suza:

"Ja sam izgubljeni slučaj, jednostvano ne mogu da sakrivam svoje emocije. Meni je Zoran bio kao brat. Njihova porodica je moja druga porodica i obrnuto", rekla je ona.

Pogledajte fotografije Zorana i Goce:

Tagovi

Zlata Petrović Zoran Šijan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ