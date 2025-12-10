Zlata Petrović na ivici suza zbog Zorana Šijana: Otkrila u kakvim su zapravo odnosima bili

Zlata Petrović ne krije koliko joj je teško pala smrt Zorana Šijana.
Pevačica Zlata Petrović usnimljena je od strane novinara MONDO portala dok je dolazila na snimanje emisije "Magazin in". Ona se tom prilikom dotakla svoje porodice, kao i bivših supružnika, ali i Zorana Šijana, partnera njene velike prijateljice Goce Božinovske.
Zoran Šijan ubijen je 27. novembra 1999. godine, a za Gocu je ovaj period godine posebno težak kada izlazi na grob svom suprugu, koji je sahranjen na groblju u Surčinu.
Goca Božinovska i Zlata Petrović decenijama su nerazdvojne, te Zlata nije krila tugu kada se prisjetila Šijana, koga je, kako ona kaže, gledala kao brata.
"Ne znam šta da kažem, kada izgubite nekoga bez obzira da li je bilo prije toliko godina cijeli život ostaje, prvenstveno djeci i njoj, pa svima nama ne može da bude lijepo", rekla je Zlata i otkrila zbog čega je na ivici suza:
"Ja sam izgubljeni slučaj, jednostvano ne mogu da sakrivam svoje emocije. Meni je Zoran bio kao brat. Njihova porodica je moja druga porodica i obrnuto", rekla je ona.
