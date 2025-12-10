Preminula spisateljica Sofi Kinsela: Autorka "Šopingholičarki" umrla u 55. godini

Sofi Kinsela najpopularnija je bila po serijalu knjiga "Šopingholičarke".

Izvor: DAVID HARTLEY / Shutterstock Editorial / Profimedia

Književnica Medlin Vikam, poznata pod pseudonimom Sofi Kinsela, preminula je u 55. godini, prenijeli su britanski mediji.

"Slomljeni smo što smo prinuđeni da saopštimo vijest o smrti naše voljene Sofi. Preminula je u miru, a njeni poslednji dani bili su ispunjeni onim što je najviše voljela – porodicom, muzikom, toplinom, božičnim duhom", saopštila je na Instagramu porodica britanske spisateljice čiji su romani prodati u više od 45 miliona primeraka širom svijeta i prevedeni na više od 40 jezika.

Medlin Vikam rođena je 12. decembra 1969. godine Sofi joj je bilo srednje ime, a Kinsela majčino prezime. Prije nego što će se posvetiti književnosti, radila je kao novinar a pratila je sektor tržišta i finansija. Postala je poznata širom svijeta po serijalu knjiga "Kupoholičarka".

Prije nekoliko godina saopštila je da ima rak.

"Krajem 2022. godine dijagnostikovan mi je glioblastom, oblik agresivnog raka mozga. Nisam ovo ranije dijelila jer sam željela da budem sigurna da moja djeca mogu da čuju te vijesti u privatnosti i da se prilagode našoj 'novoj normalnosti'. O meni se brine odličan tim u Univerzitetskoj bolnici u Londonu i imala sam uspješnu operaciju. Naknadno sam primala radioterapiju i hemoterapiju, koje si još uvijek u toku", navela je tada književnica.

Pored serijala "Kupoholičarke", bila je poznata po romanima "Zabava tek počinje", "Voli svoj život", "Dugujem ti", "Mama vila i ja", "Sagorela"… Prva dva romana u serijalu "Kupoholičarke" adaptirana su za film "Ispovesti kupoholičarke" iz 2009. godine s Islom Fišer u glavnoj ulozi.

Sofi Kinsela je iza sebe ostavila četiri sina i ćerku koju je dobila u braku s Henrijem Vikamom.