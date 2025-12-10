logo
Hrvatska pjevačica diskvalifikovana sa "Dore": Hitno se oglasio HRT, evo koje pravilo je prekršeno

Autor Ana Živančević
0

Karolina Ilić trebalo je da nastupi na takmičenju sa pjesmom "Breath her in".

Hrvatska pjevačica diskvalifikovana sa "Dore" Izvor: Instagram/karroilic/printscreen

Hrvatska je izabrala 24 kandidata koja će se u takmičenju "Dora" nadmetati za titulu najboljeg. Sa prvobitne liste diskvalifikovana je pjevačica Karolina Ilić jer se ispostavilo da nema papire o potvrdi državljanke Hrvatske.

HRT je objavio u srijedu, 10. decembra kako je Karolina Ilić, koja je trebalo da nastupa na Dori 2026. godine sa pjesmom "Breathe her in" diskvalifikovana. Na njeno mjesto doći će Gabrijel Ivić, koji je bio na spisku kao "prva rezerva". Inače, ovaj festival bira predstavnika za Evroviziju.

Pogledajte fotografije Karoline Ilić:

Kako navode u saopštenju, pjevačica je diskvalifikovana jer nije državljanka Republike Hrvatske, čime ne ispunjava zahtjev iz Pravila takmičenja Dore. Karolina je rođena u Švedskoj, roditelji su joj Hrvati, ali to nije bilo dovoljno da se zadrži na konačnoj listi učesnika zato što je Karolina od rođenja švedski državljanin, bez obzira na balkanske korijene.

"Skladno pravilima takmičenja, umjesto Karoline Ilić, priliku za nastup na Dori 2026. dobila je prva rezerva, izvođač Gabrijel Ivić, koji će se predstaviti s pjesmom 'Light Up", navode u saopštenju.

Samim tim ni treća Dora zaredom nije mogla da prođe bez prisilnih diskvalifikacija ili dobrovoljnog odustajanja, a to je ujedno bila i peta godina od obnove festivala 2019. da je dolazilo do izmjene učesnika. Prvi takav slučaj 2019. doveo je do toga da je Kim Verson zamijenila grupu "Četiri tenora", zatim je 2020. Elis Lovrić zamijenila Gorana Karana, pa je 2024. Baby Lasagna zamijenio pjevačicu Zsa Zsa i takav slučaj doveo je do pobjede na hrvatskoj selekciji i kasnijeg istorijskog 2. mjesta na evrovizijskom finalu.

Godine 2025. su sastav "Lara feat. LSQ" i Natalie Balmix zamijenili bend "Swinger" i reper Fenksta.

Tagovi

HRT dora Karolina Ilić diskvalifikacija

