Bogdana Ražnatović čestitala je svom suprugu rođendan.
Sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko, od ranog jutra prima brojne čestitke, jer danas slavi svoj 29. rođendan. Tim povodom, njegova supruga Bogdana napravila je kolaž njihovih zajedničkih fotografija i podijelila ga sa pratiocima.
Veljko će ovaj poseban dan obilježiti u krugu porodice, uz tortu i svjećice, a upravo je Bogdana bila ta koja mu je prva javno uputila čestitku.
Pogledajte fotografije Veljka i Bogdane:
Slavlje u domu Ražnatovića: Bogdana se oglasila nikada srećnija, čestitke pristižu sa svih strana
"Srećan rođendan Veljko", napisala je ona.
Žele djevojčicu
Veljko i Bogdana imaju trojicu sinova Željko, Krstan i Isaija, a bokser je nedavno progovorio i o četvrtom djetetu.
"Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo vještački, ni ovo… Nismo znali šta je, kako je Bog rekao tako je i bilo. Ja se nadam da će četvrto… Mislim, mi ćemo sad malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom… (smijeh) Ali, nadam se stvarno da će četvrto dijete biti djevojčica i da će biti tatina princeza najmlađa. Biće i neka razlika između svih njih i tako", rekao je on.
Slavlje u domu Ražnatovića: Bogdana se oglasila nikada srećnija, čestitke pristižu sa svih strana