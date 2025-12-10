Jana Bjelica podijelila je srećne vijesti na svom Instagram profilu.
Jana Bjelica, glumica koja je osvojila srca publike širom regiona ulogom u seriji "Tvrđava", objavila je divne vijesti – vjerila se u Madridu, a srećan trenutak podijelila je i na Instagramu.
Na fotografiji koju je objavila, Jana i njen izabranik poziraju nasmijani ispred ogledala, dok se u prvom planu ističe njen prelijepi vjerenički prsten.
Pogledajte fotografije Jane Bjelice:
Vjerila se zvijezda serije "Tvrđava": Glumica u Madridu rekla "da" biznismenu, evo kako on izgleda
Inače, njen vjerenik je Sava Pavlović, koji je uspješan u svijetu biznisa i živi u Madridu.
Uloga u seriji "Tvrđava"
Mlada glumica progovorila je o svojoj novoj ulozi, kao i o samom snimanju serije "Tvrđava".
"Kao glumci se uvijek vratimo na tačku neznanja, za svaki novi projekat, ulogu, ekipu… Sve stvari kreću od dobrog scenarija i svi se onda trudimo da ga ne iznevjerimo. Desi se jedno kolektivno nadahnuće i na talasu toga smo radili. Mnogo vremena smo provodili svi zajedno, a pogotovo nas četvoro“, rekla je Jana Bjelica za Telegraf.
Pogledajte još fotografija Jane Bjelice:
Inače, Jana Bjelica i Jovan Jovanović su već u drugom projektu igrali brata i sestru, a sada su par, roditelji.
"Ostalo je još da igramo babu i dedu, i to je to, da zaokružimo“, našalio se Jovan.