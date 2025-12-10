Ema Cepter proslavila rođendan sa krunom na glavi

Ema Cepter u krugu najbližij prijatelja proslavila je svoj rođendan.

Ćerka Filipa Ceptera, Ema Cepter, sinoć je obeležila svoj 25. rođendan u krugu najbližih, a na Instagramu je podelila nekoliko fotografija sa intimnog slavlja, čime je oduševila svoje pratioce.

Pogledajte fotografije Eme Cepter:

Uoči novogodišnje večere pozirala je zagrljena sa muškarcem za kog mnogi veruju da je njen dečko, a u kratkom video-snimku na putu do restorana otkrila je koliko je uzbuđena, uz poruku: "Noć za pamćenje".

Za posebnu priliku odabrala je kratku crnu haljinu, koju je upotpunila elegantnim providnim rukavicama. Dok je gasila svećice i zamišljala želju, nosila je ukrasnu krunu sa blistavim kamenčićima, što je celom slavlju dalo još svečaniji izgled.

Bogatstvo od 2.6 milijardi dolara

Ema iza sebe već diplomu iz psihologije stečene na jednom od najcenjenijih londonskih univerziteta. Iako je odrasla okružena luksuzom, ona ne voli da se hvali svojim bogatstvom na društvenim mrežama.

Pogledajte još fotografija Eme Cepter:

Porodična vila na Dedinju, prema navodima domaćih medija, nosi upravo Emino ime, što svedoči o posebnom mestu koje zauzima u srcima svojih roditelja. Madlena i Filip Cepter godinama žive na relaciji između Monaka i Beograda. Bogatstvo njene porodice procenjuje se na neverovatnih 2.6 milijardi dolara, a poseduju i veliki broj nekretnina, te su se mnogi šalili da je "Emi otac kupio pola Beograda"