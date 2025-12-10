Dušica Grabović kupila stan od pola miliona eura u Dubaiju: Pohvalila se da je robot služi 24 sata, a dečka krije

Dušica Grabović uživa u luksuzu, a nedavno je otkrila da je kupila stan u Dubaiju.

Izvor: Instagram printscreen / dusicagrabovic

Starleta i pjevačica Dušica Grabović (45) privatan život drži dalje od očiju javnosti, ali se na društvenim mrežama oglašava često. Ona je nedavno kupila stan od pola miliona eura, a sa partnerom je samo jednom uhvaćena.

Pogledajte fotografije Dušice Grabović:

Dušica Grabović je otkrila da je nedavno pazarila luksuznu nekretninu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Kupila sam stan od pola miliona eura u Dubaiju, služi me robot 24 sata", rekla je pjevačica za Hype TV tada.

Dušica je sada na svom Instagram profilu podijelila provokativan snimak na kom je vidimo u preuskim helankama i jaknici u istom dezenu, koju je otkopčala pa su grudi bile u prvom planu.

O intimnim snimcima

Dušica je svojevremeno otvoreno pričala kako je sa muškarcima bila u problemu, a onda je spomenula i intimne snimke koje posjeduje u telefonu.

Pogledajte još fotografija Dušice Grabović:

"Ja mislim kad bacite fokus na jedan segment života, onda vam to ide, ako bacite na posao onda vam on ide, kada nađete ljubav, onda vam ide ljubav, a posao stavite malo sa strane. Mislim da ne može i jedno i drugo. Bitan je bualans odnosu dvoje ljudi u smislu odricanja od tog komfora na koji smo svi navikli, ako pričamo o ljubavi, ali mora neko da razumije i ovaj posao kojim se mi bavimo", rekla je Dušica Grabović tada za "Grand"