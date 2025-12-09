Kako danas izgleda Šargarepica iz filma "Pad u raj": Glumila u još poznatih ostvarenja, a ljepotom oduzima dah

Simpatična djevojčica iz poznatog filma ukrala je srca publike.

Izvor: Youtube printscreen/ Zillion Film

Gotovo dvadeset godina traje ljubav gledaoca domaće kinematografije prema crvenokosoj djevojčici pod nadimkom "Šargarepica" iz filma "Pad u raj". Za to vrijeme glumica Jovana Milanović koja je tumačila tu ulogu postala je uspješna u ostvarivanju svojih snova.

Upoznali smo je kao djevojčicu nježnog lica i upečatljive harizme koja se pojavljuje u emotivnim scenama uz Branku Katić.

Njena poznata replika: "Ne treba nas niko da bombarduje, možemo sve sami", danas je viralna na društvenim mrežama. Društvene mreže poslednjih godina preplavljene su komentarima: "Ko je ona?", "Gdje je danas?", "Zašto nikad više nije glumila?"

Emotivna dinamika između Branke Katić i male glumice bila je toliko uvjerljiva da su mnogi godinama vjerovali da je riječ o njenoj stvarnoj ćerki.

Pad u raj Daca Izvor: YouTube

Ovaj utisak dodatno je pojačala snimateljska estetika, autentična nervoza ratne atmosfere u kojoj film živi i činjenica da je djevojčica imala izuzetnu prirodnost pred kamerom.

Branka Katić u vrijeme snimanja filma nije imala ćerku. Istina je, međutim, jednostavnija nego što iko misli. Djevojčica iz filma sada ima 30 godina i uspješno se bavi glumom i modelingom.

Milanović je u seriji "Moja generacija" tumačila djevojku koja ima pokretačku energiju. U "Sinđelićima" igra razmaženu Suzanu, a u "Vojnoj akademiji" postaće pilot kadet.

Pogledajte kako danas izgleda Jovana danas:

"Ja sam dosta temperamentna, eksplozivna i uvijek spremna za akciju", rekla je iskreno Milovanovićeva.

Jovana se pojavila i u seriji "Jugoslovenka" tumačeći lik Kosane, što nije prošlo nezapaženo. Evidentno je da se Jovana dosta promijenila od gore pomenutog filma, putem kojeg ju je upoznala šira javnost i izrasla u pravu ljepoticu.