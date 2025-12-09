Porađala se dok su joj sestrića sahranjivali: Komšije otkrile potresne detalje iz života Biljane Sečivanović

Biljana Sečivanović je rodom iz Mrčajevaca, a komšije kažu da je život nije mazio.

Nakon takmičenja u "Zvezdama Granda", pjevačica Biljana Sečivanović je neko vrijeme živjela kao podstanarka u Beogradu sa sinom Matejom, a zatim se prije nekoliko godina preselila u novoizgrađenu oazu mira nadomak srpske prijestonice.

Luksuzni dom u Vinči pjevačica je uredila zajedno sa suprugom Aleksandrom Nedićem i u njemu provodi najviše vremena.

"Sestrić joj je sahranjen kad se ona porađala"

"Voli Bilja svoje Mrčajevce. Nije joj slava udarila u glavu i uvek se javi svima kad dođe kod majke, a dolazi često. Nije bio lak njen život. Mnogo se namučila u životu dok nije postala poznata. Roditelji i sestra su joj se bili razboljeli od teške bolesti, posle i ona sama. Propatila je mnogo i zbog bolesti sestrića Nikole, koji je sahranjen dok se ona porađala. Imao je svega osam godina. Mislim da nikad sebi nije oprostila što nije bila na njegovoj sahrani, ali Bog i sudbina su tako htjeli. Živjela je jedno vrijeme i u Austriji, snalazila se kako zna i umije da bi imala osnovno za život. Nije se stidjela nikakvog posla, oduvijek je bila jako vrijedna. Bitno da je to iza nje, sad uživa u onom dvorcu s pogledom na Dunav", zaključio je Biljanin komšija iz sela koje je proslavio Miroslav Ilić.

Inače, Biljana je odrasla u Mrčajevcima, a srednju ekonomsku školu završila je u Čačku.

"Kasnije je počela da se bavi pjevanjem, išla je po takmičenjima, osvajala prva mjesta. Nije htjela da se prijavi za Zvezde Granda, pa smo je suprug i ja natjerali. Poslušala nas je i otišla na audiciju u Čačak."