Zarađuje 80.000 eura mjesečno, a ima dva razreda srednje: "Svi me osuđuju zbog toga"

Ćerka Dina Dvornika, influenserka Ela Dvornik, u jednoj emisiji šokirala visinom plate

Ifluenserka i ćerka pokojnog pjevača Dina Dvornika, Ela Dvornik veoma je aktivna na Instagramu, a o njenom privatnom životu mnogo se spekuliše u javnosti i na društvenim mrežama.

Ela se prije dvije godine oprobala u građevini, a jednom prilikom je govorila o svojim zaradama u jednoj emisiji i tada šokirala ciframa, ali onim koje zarađuje od društvenih mreža, a ne posla.

"Od 10.000 do 80.000 eura" rekla je influenserka, na šta je građevinar koji je bio u emisiji ostao bez teksta. "Pa ja toliko ne mogu godišnje“, rekao je, pa dodao da građevinari, ako su dobri, mogu da zarade oko hiljadu i po eura mjesečno.

Firma u blokadi zbog 300 eura

Inače, firme koje se vode na Elu svojevremeno su bile u blokadi, ali je ona riješila taj problem, te je odmah obavijestila pratioce.

"Bila sam blokirana jednom i nije bilo tako strašno. Mi u Hrvatskoj uvjek imamo familiju... ", napisala je na Instagramu i otkrila zbog koje sume je bila u blokadi:

"Ja bila blokirana za 300 eura, brate, eto. Skandal državni. Ne znam kako će narod preživjeti ovu dramu... Dno, užas, ne daj bože nikome...". U blokadi joj je bila i druga firma u njenom vlasništvu, koju ima od 2018. godine, ali nije poznat razlog, niti ga je spominjala u objavama.

Dok je bila u braku sa bivšim suprugom, imala je još jednu firmu, a koja je navodno nakon njihovog razvoda bila u dugu od skoro 26.000 eura.

Nema srednju školu

I dok zarađuje i te kako ogromne cifre, mnogima bode oči to što Dvornikova nema ni srednju školu, o čemu je i sama govorila. Ona se ispisala iz srednje Umjetničke škole u Zagrebu kada je bila druga godina srednje škole.

"Stalno me kopkalo to što nikada nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram da ispunim. Znala sam da neću ići na faks ni ništa", priznala je tada Ela.