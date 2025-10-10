Dobila kuću od 100.000 € na poklon od djevera: Udovica poznatog muzičara živi u raju, izdvojila 50.000 € za renoviranje

Danijela Dvornik uživa u svojoj kući na Braču.

Prije nego što je preminuo, legendarni glumac Boris Dvornik i njegova supruga Diana ostavili su svoju kuću na ostrvu Braču sinovima, Dinu i Deanu. Dean je godinama kasnije odlučio da svoju polovinu pokloniti Dinu, ali je kuća nakon Dinove smrti postala Danijelina. Dean joj je prepisao svoju polovinu bez ikakve naknade.

"Danijela mi je tražila da joj prepišem svoju polovinu kuće i ja sam to učinio bez ikakve finansijske naknade", govorio je Dean Dvornik o prepisivanju svoje kuće snajki Danijeli Dvornik 2010. godine, udovici Dina Dvornika.

Poklonio joj bogatstvo

"To sad vjerovatno vrijedi 90.000 do 100.000 eura, ali nisam razmišljao o novcu. Kuću nisam poklonio samo njoj, nego nećakinji Elli i mom bratu. Dino je za života htio da kupi moju polovinu, a ja sam mu rekao da mu je neću prodati nego pokloniti. I držim svoju riječ", kazao je tada Dean za 24 sata.

Danijela je tokom godina nekoliko puta pokazala kako izgleda njena kuća. Na fotografijama se vidi da je prilikom uređenja prostorija birala svijetle i neutralne tonove. Uz sive zidove kombinovala je bijeli namještaj, bijeli dvosjed i policu. Na velikom prozoru vidjela se prozračna bijela zavjesa, a uz trosjed je postavila okrugli stolić. Sve je upotpunila sa nekoliko sobnih biljaka, a zidove je ukrasila slikama sa jednostavnim crnim okvirima.

Uredila po svom ukusu

Inače, Danijela je svoju kućicu u mjestu Sutivan na ostrvu Braču nekoliko godina pažljivo i s ljubavlju uređivala, a fotografijama nakon uređenja povremeno se hvalila na društvenim mrežama. U septembru 2021. godine, adaptaciju kuće je konačno privela kraju. Svi radovi trajali su četiri godine i bili su vrlo dinamični i haotični, ali su vredjeli.

"Neki namještaj sam nasleđivala, ali dosta toga sam kupila jer mali prostori traže adekvatna rešenja. Kuhinja je zapravo sve odredila, a nju sam birala mjesecima i prošla sam sve boje, a onda sam se zaljubila u crnu i drvo. Veliki sam ljubitelj industrial loft dizajna, ali kuća mi to nije dopuštala pa sam malo vrludala. Uglavnom, sve sam sredila da jednostavno uživam u svakom kutku kuće i prosto ne znam gdje bih radije bila", dodala je.

Renoviranje

Inače, jednom je otkrila i koliko je ukupno potrošila na adaptaciju kuće.

"Kompletna adaptacija, što znači sve kompletno od krova, stolarije i instalacija, namještaja, sanitarija, terase, podova, grijanja, klime otprilike cca. 350.000 kuna (gotovo 50.000 eura, op.a.). Uvijek se držim one 'nisam bogata da kupujem jeftine stvari'. Ja starim i željela sam da mi kuća bude funkcionalna i jednostavna za održavanje i da sve to izdrži što je duže moguće", ispričala je tom prilikom.

