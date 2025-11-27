Ljudi ne mogu da se načude kako mali Ljuba izgleda: Sa 6 osvojio Srbiju, nudili mu 100.000 za rijaliti pa nestao

Nakon predviđanja blistave karijere, nije često prisutan na muzičkoj sceni.

Izvor: YouTube/Ami G Show

Pjevač Ljuba Stanković, svojevremeno je, sa samo šest godina osvojio srca publike u emisiji "Pinkove zvezdice" i stekao veliku popularnost, a potom se pojavio i u Severininom hitu "Tutorial". Međutim, poslednjih godina povukao se iz javnosti. Iako su mu mnogi predviđali sjajnu karijeru, danas je znatno manje prisutan na muzičkoj sceni.

Rijetko se pojavljuje u medijima, a sada je na Instagramu podijelio novi snimak na kojem pokazuje kako izgleda posle duže pauze — toliko se promijenio da bi ga malo ko odmah prepoznao.

Izvor: Instagram/ljubomirstankovic_official

Ljuba se snimio u opuštenom, kućnom ambijentu dok pjeva pjesmu Milene Ćeranić "Krivog bih te branila“.

"Nudili su 100.000 eura da uđem u rijaliti"

Iako se danas ne zna mnogo o njegovom životu, mladi pjevač jednom prilikom je otkrio da je dobio ponudu za ulazak u rijaliti i da su njegovom ocu nudili veliku svotu novca.

"Istina je da sam dobio ponudio ponudu da uđem u rijaliti, tada sam baš mali, snimao sam pjesmu sa Severinom. Željeli su da uđem, mom tati su ponudili 100.000 eura, ali on to nije dopustio. Rekao je: "Šta on tu ima da gleda? Kako se svađaju i tuku'". Meni to sve izgleda zanimljivo, dok se gleda putem malih ekrana, ali mislim da meni mjesto nije tamo. Ne bih ušao ni sada, gledam svoj pravac, da što više budem u studiju i da radim na novim pjesmama. Nisam više za bilo kakvo takmičenje, a ni za rijaliti " rekao je Ljuba za "Informer".