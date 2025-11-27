Nakon predviđanja blistave karijere, nije često prisutan na muzičkoj sceni.
Pjevač Ljuba Stanković, svojevremeno je, sa samo šest godina osvojio srca publike u emisiji "Pinkove zvezdice" i stekao veliku popularnost, a potom se pojavio i u Severininom hitu "Tutorial". Međutim, poslednjih godina povukao se iz javnosti. Iako su mu mnogi predviđali sjajnu karijeru, danas je znatno manje prisutan na muzičkoj sceni.
Ljudi ne mogu da se načude kako mali Ljuba izgleda: Sa 6 osvojio Srbiju, nudili mu 100.000 za rijaliti pa nestao
Rijetko se pojavljuje u medijima, a sada je na Instagramu podijelio novi snimak na kojem pokazuje kako izgleda posle duže pauze — toliko se promijenio da bi ga malo ko odmah prepoznao.Izvor: Instagram/ljubomirstankovic_official
Ljuba se snimio u opuštenom, kućnom ambijentu dok pjeva pjesmu Milene Ćeranić "Krivog bih te branila“.
"Nudili su 100.000 eura da uđem u rijaliti"
Iako se danas ne zna mnogo o njegovom životu, mladi pjevač jednom prilikom je otkrio da je dobio ponudu za ulazak u rijaliti i da su njegovom ocu nudili veliku svotu novca.
"Istina je da sam dobio ponudio ponudu da uđem u rijaliti, tada sam baš mali, snimao sam pjesmu sa Severinom. Željeli su da uđem, mom tati su ponudili 100.000 eura, ali on to nije dopustio. Rekao je: "Šta on tu ima da gleda? Kako se svađaju i tuku'". Meni to sve izgleda zanimljivo, dok se gleda putem malih ekrana, ali mislim da meni mjesto nije tamo. Ne bih ušao ni sada, gledam svoj pravac, da što više budem u studiju i da radim na novim pjesmama. Nisam više za bilo kakvo takmičenje, a ni za rijaliti " rekao je Ljuba za "Informer".