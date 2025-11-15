Pink traži 50.000 eura, a stilista je optužio za prevaru: Oglasila se Sara Raičević, evo zašto je diskvalifikovana

Sara Raičević je izjavila da se ne kaje zbog svoje odluke i stavlja akcenat na sopstveni mir i dijete.

Izvor: Pink/PrintScreen

Prije dva dana je iz kuće u Šimanovcima izašla rijaliti učesnica Sara Raičević. Veliki šef je poslao pismo u kojem je saopštio da je samoinicijativno napustila rijaliti zbog čega je diskvalifikovana, ali i da će potraživati 50.000 eura od Sare zbog kršenja ugovora.

Sara se sada prvi put oglasila i otkrila šta je predhodilo njenoj diskvalifikaciji iz "Elite 9".

"Nije bio jedan konkretan događaj, već kombinacija pritiska i intenziteta života u rijalitiju. U jednom trenutku sam osjetila da je granica došla i odlučila sam da reagujem na vrijeme. Sada kada sam napolju vratila sam se stvarnosti - svom djetetu. To je život koji ima težinu i smisao. Izabrala sam sebe, svoje dijete i mir što mi je u ovom trenutku najbitnije", rekla je ona.

"Diskvalifikacija je samo proceduralni naziv. Suština je da sam odlučila da stavim tačku. Ne kajem se ni jedne sekunde jer kao što rekoh izabrala sam sebe i svoj mir i dijete. Iskreno neću dozvoliti da moju odluku tumače kao slabost. Vratila bih se zbog kazne, ali samo kada to bude moj izbor i kada budem sigurna da moje granice neće biti prelažene. Ja biram igru, a ne ona mene", izjavila je Sara, a na pitanje o stilisti koji ju je nedavno optužio za prevaru, Raičevićeva je odgovorila:

"Ako postoji nesporazum, biće razjašnjen kroz odgovarajuće kanale, kako bi sve bilo transparentno".

Duguje i 26.000 dinara butiku?

Saru, pored kazne od 50.000 eura, očekuje i susret sa stilistom koji ju je nedavno optužio za prevaru. Kako je jedan stilista tada napisao, Sara mu duguje novac koji još uvijek nije vratila iako je bio dogovor da to uradi pre ulaska u "Elitu".

Sara Raičević

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

"Sve je trebalo da bude regulisano danas, sačekao sam do poslednjeg trenutka da mi novac legne na račun. S obzirom da novac nije ispoštovan, a dotična večeras ulazi u rijaliti, dužan sam da javno objavim o kome se radi i da se stane na put ovako neodgovornom i bezobraznom ponašanju", napisao je on i označio Sarin Instagram profil.

Sarin profil se našao i na stranici jednog online butika, koji su savetovali sve kolege da ne primaju porudžbine sa njenog profila.

"Drage naše kolege, na sledećem storiju ćemo objaviti kupca koji nije preuzeo paket, a poručio je u iznosu od 26.000 dinara. Na sve to laže da će preuzeti, što se naravno nije desilo. Topla preporuka za blok", istakli su iz butika, takođe označivši profil Raičevićeve.