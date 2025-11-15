Hilarija Boldvin, koja je nekoliko puta izazvala oštre reakcije javnosti zbog načina na koji se obraća suprugu Aleku Boldvinu, priznala da "zbog njega" idu na terapiju
Instruktorka joge Hilarija Boldvin otkrila je da su ona i njen suprug Alek Boldvin, s kojim je dobila sedmoro djece, zatražili pomoć terapeuta kako bi prevazišli probleme zbog velike razlike u godinama.
"Ne verujem da su godine samo broj, barem u našoj situaciji", rekla je Hilarija Boldvin (41) u podkastu "Uncut and Uncensored". "Postoje određene stvari u kojima moram da ga pogledam i kažem: 'On ima 26 godina više iskustva'", istakla je supruga slavnog glumca Aleka Boldvina, otkrivajući da idu kod bračnog terapeuta zbog razlike u godinama.
"Ponekad je to prednost, a ponekad to znači da nam je potrebna mala terapija", rekla je supruga slavnog glumca.
Najomraženija žena u Holivudu razbesnela javnost: Udala se za 26 godina starijeg, rodila sedmoro djece, sad traži pomoć
Alek Boldvin (67) i Hilarija vjenčali su se 2012. godine i zajedno imaju sedmoro djece. U podkastu, instruktorka joge je govorila o djeci, čija se starost kreće od dvije do 12 godina, a takođe je pomenula i Alekov prethodni brak sa Kim Besindžer. Alek i Kim su bili u braku od 1993. do 2002. godine, a zajedno imaju ćerku Ajrland.