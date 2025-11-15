logo
Najomraženija žena u Holivudu razbesnela javnost: Udala se za 26 godina starijeg, rodila sedmoro djece, sad traži pomoć

Autor Dragana Tomašević
0

Hilarija Boldvin, koja je nekoliko puta izazvala oštre reakcije javnosti zbog načina na koji se obraća suprugu Aleku Boldvinu, priznala da "zbog njega" idu na terapiju

Najomraženija žena u Holivudu razbesnela javnost: Udala se za 26 godina starijeg, rodila sedmoro dje Izvor: Instagram/hilariabaldwin

Instruktorka joge Hilarija Boldvin otkrila je da su ona i njen suprug Alek Boldvin, s kojim je dobila sedmoro djece, zatražili pomoć terapeuta kako bi prevazišli probleme zbog velike razlike u godinama.

"Ne verujem da su godine samo broj, barem u našoj situaciji", rekla je Hilarija Boldvin (41) u podkastu "Uncut and Uncensored". "Postoje određene stvari u kojima moram da ga pogledam i kažem: 'On ima 26 godina više iskustva'", istakla je supruga slavnog glumca Aleka Boldvina, otkrivajući da idu kod bračnog terapeuta zbog razlike u godinama.

"Ponekad je to prednost, a ponekad to znači da nam je potrebna mala terapija", rekla je supruga slavnog glumca.

Alek Boldvin (67) i Hilarija vjenčali su se 2012. godine i zajedno imaju sedmoro djece. U podkastu, instruktorka joge je govorila o djeci, čija se starost kreće od dvije do 12 godina, a takođe je pomenula i Alekov prethodni brak sa Kim Besindžer. Alek i Kim su bili u braku od 1993. do 2002. godine, a zajedno imaju ćerku Ajrland. 

hilarija boldvin Alek Boldvin

