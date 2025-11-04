Proglašen najzgodniji muškarac na svijetu: Poznati glumac se upisao u istoriju, a evo i zbog čega

Džonatan je prvi autovati gej muškarac koji je ponio ovu prestižnu titulu.

Britanski glumac Džonatan Bejli proglašen je naj*eksi muškarcem na svijetu za 2025. godinu prema izboru časopisa People. Ovim je postao prvi otvoreno gej muškarac koji je ponio ovu prestižnu titulu, upisavši se u istoriju.

Vijesti o ovom priznanju otkrivene su u ponedeljak uveče tokom gostovanja u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, gdje je 37-godišnji glumac uživo u studiju predstavio naslovnicu časopisa.

"To je velika čast. Očigledno sam nevjerovatno polaskan. I potpuno je apsurdno. Bila je to tajna, tako da sam prilično uzbuđen što će neki prijatelji i porodica saznati", rekao je Bejli.

Zanimljivo je da je ovo tek drugi put u poslednjih 10 godina da je neko mlađi od 40 godina izabran za naj*eksi muškarca na svijetu. Prvi put je to bilo 2020. godine, kada je 33-godišnji Majkl B. Džordan osvojio titulu, dok je prošle godine titulu ponio Džon Krasinski.

Ko je Bejli?

Džonatan Stjuart Bejli rođen je 25. aprila 1988. godine u Valingfordu, Engleska. Odrastao je u ruralnijem okruženju, u Bensonu i Brajtvel-kam-Sotvelu, u porodici koja je imala tri starije sestre i oca Stjuarta, koji je bio upravnik kompanije Rowse Honey, te majku Karol, audiologinju.

Već u vrlo ranom uzrastu, Bejli je znao da želi da postane glumac. Sa pet godina, nakon što ga je baka odvela na mjuzikl Oliver! u Londonu, shvatio je da ga pozornica zove. Prvi nastup na sceni imao je u školskoj predstavi Noina Arka, gde je glumio kapljicu kiše.

Školovao se prvo u Benson Primary School, zatim u The Oratory School uz časove baleta, a kasnije je dobio muzičku stipendiju u Magdalen College School u Oksfordu, gdje je učio da svira klavir i klarinet. Iako je dobio ponudu za upis na univerzitet, odlučio je da ne ide na dramsku školu, što je kasnije opisao kao oslobađajuće, jer mu je omogućilo da ostane glumac, a ne tipičan student glume.