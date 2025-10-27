Đorđe David je pred snimanje Zvezda Granda odgovarao na pitanja novinara, a neki od odgovora bili su veoma intrigantni.
Đorđe David je pred snimanje novih "Zvezda Granda" razgovarao mnogim aktuelnim temama sa okupljenim medijima. Dotakao se i filma koji se snima o Saši Popoviću, ali i komentara svojih kolega koji su uzburkali javnost.
"Dabogda svi bili narkomani i homose*sualci kao ja": Đorđe David šokirao odgovorom na Šašićevu izjavu (Video)
"Muški klimaks je gori od ženskog"
Na nedavnu izjavu Željka Šašića da se svi na estradi drogiraju osim njega, dao je intrigantan odgovor:
"Muški klimaks je gori od ženskog, ajmo dalje", naveo je Đorđe, koji će uskoro napuniti 61. godinu, pa dodao: "Dabogda se svi drogirali i bili homose*ksualci kao ja, ovo bi bila zemlja zdravih muškaraca".
Na pitanje MONDO novinara - da li pod time smatra da je homose*sualizam - bolest, evo šta je rekao: