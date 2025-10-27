logo
"Dabogda svi bili narkomani i homose*sualci kao ja": Đorđe David šokirao odgovorom na Šašićevu izjavu (Video)

"Dabogda svi bili narkomani i homose*sualci kao ja": Đorđe David šokirao odgovorom na Šašićevu izjavu (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Đorđe David je pred snimanje Zvezda Granda odgovarao na pitanja novinara, a neki od odgovora bili su veoma intrigantni.

Đorđe David odgovorio Željku Šašiću Izvor: MONDO

Đorđe David je pred snimanje novih "Zvezda Granda" razgovarao mnogim aktuelnim temama sa okupljenim medijima. Dotakao se i filma koji se snima o Saši Popoviću, ali i komentara svojih kolega koji su uzburkali javnost.

"Muški klimaks je gori od ženskog"

Na nedavnu izjavu Željka Šašića da se svi na estradi drogiraju osim njega, dao je intrigantan odgovor:

"Muški klimaks je gori od ženskog, ajmo dalje", naveo je Đorđe, koji će uskoro napuniti 61. godinu, pa dodao: "Dabogda se svi drogirali i bili homose*ksualci kao ja, ovo bi bila zemlja zdravih muškaraca".

Na pitanje MONDO novinara - da li pod time smatra da je homose*sualizam - bolest, evo šta je rekao:

Pogledajte

06:11
"Muskarci u klimaksu su gori od zena": Djordje David o izjavi da se svi na estradi drogiraju, spomenuo i homoseksualce
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

