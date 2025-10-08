logo
"Molite se za nju": Doli Parton otkazala nastupe zbog zdravstvenih problema

"Molite se za nju": Doli Parton otkazala nastupe zbog zdravstvenih problema

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Američka kantri legenda Doli Parton (79) otkazala je decembarske koncerte u Las Vegasu zbog zdravstvenih problema

"Molite se za nju": Doli Parton otkazala nastupe zbog zdravstvenih problema Izvor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Njena sestra Frida pozvala je fanove da se mole za nju.

"Sinoć sam cijelu noć provela moleći se za svoju sestru Doli. Mnogi od vas znaju da se u posljednje vrijeme ne osjeća najbolje. Vjerujem u moć molitve i pozivam sve ljude širom svijeta koji je vole da se zajedno pomolimo", napisala je Frida Parton na Fejsbuku.

Doli je objasnila da mora da obavi "nekoliko zahvata" kako bi riješila svoje "zdravstvene izazove", te poručila da neće imati dovoljno vremena za pripreme nastupa. Zbog toga su koncerti u "Koloseumu" u "Cezarovoj palati" pomjereni za septembar naredne godine.

Iako priroda zdravstvenih problema nije otkrivena, pjevačica je nedavno morala da otkaže događaj u svom zabavnom parku Dolivud, nakon što joj je dijagnostikovan kamen u bubregu koji joj je, kako je rekla, "pravio dosta problema".

Parton je početkom godine doživjela i veliku ličnu tragediju – preminuo joj je suprug Karl Din, s kojim je bila u braku gotovo 60 godina. Njoj posvećenu pjesmu "If You Hadn’t Been There" objavila je u njegovu čast.

Uprkos svemu, Frida je uvjerena da će njena sestra prevazići krizu: "Ona je snažna, voljena i uz sve molitve koje se upućuju za nju, sigurna sam da će biti dobro. Bog je čuva".

Doli Parton je jedna od najpoznatijih kantri izvođačica u istoriji, a publika širom svijeta je pamti po hitovima kao što su "Coat of Many Colors", "I Will Always Love You", "9 to 5" i "Jolene". Njen planirani povratak u Las Vegas bio bi prvi od 1990-ih, kada je tamo nastupala uz legendarnog Kenija Rodžersa.

(BBC)

