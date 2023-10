SPAVA POTPUNO NAŠMINKANA VEĆ 40 GODINA! Čuvena pevačica otkrila ČUDNU naviku - "Šibicama sam potamnjivala obrve"

Doli Parton ima bizarnu naviku da spava našminkana, otkrila šta je razlog tome.

Izvor: Profimedia

Kantri pevačica Doli Parton (77) priznala je u svojoj knjizi 'Behind the Seams: My Life in Rhinestones' da već više od četrdeset godina spava potpuno našminkana. Pevačica je objasnila da želi u svakom trenutku da bude spremna za kamere.

"Kada sam 80-ih došla u Los Anđeles, počela sam spavati našminkana, delimično zbog stresa. Neću izaći na ulicu nenašminkana", napisala je Doli. Mnogi se dermatolozi ne bi složili sa Doli, ali ona stoji uz svoju filozofiju već godinama.

"Nije važno kada čistiš lice, važno je da barem jednom to uradiš", misli Doli. Uz to, otkrila je da delimično to čini i zbog supruga Karla. "Ne želim da izgledam kao veštica pred njim", rekla je Doli, koja je sa svojim suprugom Karlom Tomasom Dinom već pedest godina u braku.

Pevačica je tako postala prepoznatljiva po svom uvek doteranom izgledu, a rekla je da je volela da se uređuje od kada je bila devojčica. Kako je odrasla u siromašnoj porodici u Tenesiju, nije uvek imala novca za šminku. "Koristila sam šibice da potamnim obrve, a bobice za usne", rekla je.