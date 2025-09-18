logo
Tražio Željku Mitroviću keš unaprijed: Učesnik Elite mu postavio uslov, nedeljno leže 6.000 eura?

Autor Dragana Tomašević
0

Lazar Čolić Zola otkriva da su pregovori za ulazak u Elitu 9 u toku, ali i koliki honorar traži za učešće u novoj sezoni

Izvor: RED TV/screenshot

Deveta sezona Elite počela je 13. septembra, a Lazar Čolić Zola zaintrigirao je javnost objavom da stiže u Beograd.

Zola je sada otkrio da li će se useliti na imanje u Šimanovcima, ali i kakav će odnos imati sa bivšom djevojkom Miljanom Kulić.

"Ne znam još uvijek da li ću se dogovoriti oko ulaska u rijaliti, ali kada bih ušao vjerovatno bih zaprosio Miljanu Kulić", rekao je Čolić za Informer i otkrio koliko je honorar tražio od čelnika za učešće u rijalitiju."6.000 eura nedeljno, ali da mi sav keš bude isplaćen unaprijed", rekao je Čolić.

Pošto je svako potpisivanje ugovora sa Željkom Mitrovićem javno emitovano na Pinku, vidjećemo da li će u jednom od kadrova biti i on.

(Informer, MONDO)

