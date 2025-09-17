Snimak sa sahrane otkrio kakav je odnos Kejt Midlton i kralja Čarlsa: Da li bi Megan Markl ovo uradila?

Kejt Midlton i kralj Čarls usnimljeni su u Londonu.

Kejt Midlton i kralj Čarls III prisustvovali su juče sahrani vojvotkinje od Kenta u Londonu. Ipak, jedan detalj vezan za princezu od Velsa i britanskog monarha izazvao je posebno interesovanje javnosti.

Pogledajte fotografije kraljevske porodice na sahrani vojvotkinje od Kenta:

Kejt je u Vestminstersku kapelu stigla u pratnji supruga, princa Vilijama. Posebnu pažnju privukao je njen odabir nakita – komad koji nosi snažnu simboliku i krije posebnu poruku. Kralj Čarls se pojavio bez kraljice Kamile koja je zbog zdravstvenog problema (upala sinusa) propustila taj događaj.

A onda su se Kejt Midlton i kralj Čarls sreli i srdačno pozdravili. Tačnije, poljubili u obraz, da bi princeza od Velsa monarha pozdravila i savršenim naklonom. Princeza je poznata po tome da savršeno zna da ispoštuje protokol, iako ga ponekad i prekrši, ali iz dobrog razloga. Kralj Čarls, koji Kejt smatra svojom ćerkom, jednom prilikom je iznenadio sve kada se ovako ponio prema princezi, ali se to juče nije ponovilo.

Ovakav odnos između Čarlsa III i Kejt Midlton potvrda je njihove bliskosti i ogromnog poštovanja koje traje godinama i koje je postalo još snažnije usled njihove borbe sa rakom. Podsjetimo, supruga princa od Velsa sapštila je početkom ove godine da je u fazi remisije, liječenje kralja i dalje traje.

Megan Markl o protokolu

Detalj sa jučerašnjeg događaja podsjetio je kako je Megan Markl pričala o protokolu u dinastiji. U seriji "Hari i Megan" (2023) na krajnje čudan način je imitirala kako je iskazivala poštovanje kraljici Elizabeti II.

Megan je prije Megzita u određenoj mjeri pratila protokol, ali nerijetko sa neobičnim grimasama, koje su ukazivale na to da su joj ta pravila neobična pa čak i smiješna. Bilo je i momenata bez tih propusta, ali imajući u vidu sve, mnogi smatraju da nikada ne bi prihvatila protokol kao Kejt, sve i da je sa mužem ostala na dvoru.

Ipak, da je na mjestu Kejt Midlton, sa svim privilegijama, da li bi situacija bila drugačija?

Zna se da je Čarls privrženiji Kejt Midlton, u poređenju sa odnosom koji ima prema Megan Markl koja ga je i kritikovala i hvalila u javnosti pa bi iz tog ugla bilo manje vjerovatno da bi vojvotkinja od Saseka doživjela ovakav susret sa kraljem.

Pogledajte fotografije Megan i Harija:

