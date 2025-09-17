logo
Snimak sa sahrane otkrio kakav je odnos Kejt Midlton i kralja Čarlsa: Da li bi Megan Markl ovo uradila?

Snimak sa sahrane otkrio kakav je odnos Kejt Midlton i kralja Čarlsa: Da li bi Megan Markl ovo uradila?

Autor Ana Živančević
0

Kejt Midlton i kralj Čarls usnimljeni su u Londonu.

Snimak sa sahrane otkrio kakav je odnos Kejt Midlton i kralja Čarlsa: Da li bi Megan Markl ovo uradi Izvor: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Kejt Midlton i kralj Čarls III prisustvovali su juče sahrani vojvotkinje od Kenta u Londonu. Ipak, jedan detalj vezan za princezu od Velsa i britanskog monarha izazvao je posebno interesovanje javnosti.

Pogledajte fotografije kraljevske porodice na sahrani vojvotkinje od Kenta:

Kejt je u Vestminstersku kapelu stigla u pratnji supruga, princa Vilijama. Posebnu pažnju privukao je njen odabir nakita – komad koji nosi snažnu simboliku i krije posebnu poruku. Kralj Čarls se pojavio bez kraljice Kamile koja je zbog zdravstvenog problema (upala sinusa) propustila taj događaj.

A onda su se Kejt Midlton i kralj Čarls sreli i srdačno pozdravili. Tačnije, poljubili u obraz, da bi princeza od Velsa monarha pozdravila i savršenim naklonom. Princeza je poznata po tome da savršeno zna da ispoštuje protokol, iako ga ponekad i prekrši, ali iz dobrog razloga. Kralj Čarls, koji Kejt smatra svojom ćerkom, jednom prilikom je iznenadio sve kada se ovako ponio prema princezi, ali se to juče nije ponovilo.

@hellocanadamag#PrincessKatesaid goodbye to King Charles with a kiss and a curtsy as she left the funeral of the Duchess of Kent at Westminster Cathedral. : @emilynashhello♬ original sound - HELLO! Canada Magazine

Ovakav odnos između Čarlsa III i Kejt Midlton potvrda je njihove bliskosti i ogromnog poštovanja koje traje godinama i koje je postalo još snažnije usled njihove borbe sa rakom. Podsjetimo, supruga princa od Velsa sapštila je početkom ove godine da je u fazi remisije, liječenje kralja i dalje traje.

Megan Markl o protokolu

Detalj sa jučerašnjeg događaja podsjetio je kako je Megan Markl pričala o protokolu u dinastiji. U seriji "Hari i Megan" (2023) na krajnje čudan način je imitirala kako je iskazivala poštovanje kraljici Elizabeti II.

Megan je prije Megzita u određenoj mjeri pratila protokol, ali nerijetko sa neobičnim grimasama, koje su ukazivale na to da su joj ta pravila neobična pa čak i smiješna. Bilo je i momenata bez tih propusta, ali imajući u vidu sve, mnogi smatraju da nikada ne bi prihvatila protokol kao Kejt, sve i da je sa mužem ostala na dvoru.

Meghan Markle mocks the Queen
Izvor: YouTube

Ipak, da je na mjestu Kejt Midlton, sa svim privilegijama, da li bi situacija bila drugačija?

Zna se da je Čarls privrženiji Kejt Midlton, u poređenju sa odnosom koji ima prema Megan Markl koja ga je i kritikovala i hvalila u javnosti pa bi iz tog ugla bilo manje vjerovatno da bi vojvotkinja od Saseka doživjela ovakav susret sa kraljem.

Pogledajte fotografije Megan i Harija:

Izvor: Žena/ MONDO

