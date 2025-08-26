Na nastup joj došlo samo 12 ljudi: Mlada pjevačica dominira na TikToku, a nastupala u polupraznom klubu

Zera, jedna od popularnih pjevačica mlađe generacije, nije ni slutila da će na nastupu u Portorožu doživjeti pravi debakl.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pjevačica Marina Pezerović Zera, poznata po hitovima koji dominiraju Tik Tokom i Jutjubom, našla se u centru pažnje iz sasvim neplaniranih razloga. Njen nedavni nastup u Portorožu (Sloveniji) pretvorio se u potpuni fijasko, jer je, kako se navodi, prodato samo 12 karata.

Na društvenim mrežama brzo su se proširili snimci iz gotovo praznog kluba, a korisnici su počeli da ostavljaju razne komentare.

"Ma ja bih više lajkova skupio na sliku", "Kad za nastupe traže 10.000 eura, a ulaznica 15, narod to ne može da plati", "Ovo je debakl", samo su neki od komentara koji su osvanuli ispod snimka.

Pogledajte:

Publika u komentarima ističe da je visoka cijena ulaznica, ali i nerealni honorari koje pojedini izvođači traže, jedan od razloga zbog kojih dolazi do ovakvih scena.

Prema pisanju domaćih medija, Zera je radosno prihvatila ponudu za nastup u Portorožu, ali je situacija na terenu bila daleko od očekivanog. Kada je došlo vrijeme da izađe na binu, suočila se sa polupraznim klubom.

Iako se pjevačica za sada nije oglasila, snimci i komentari već danima kruže regionalnim medijima i mrežama. Ipak, Zera nije jedina koja je iskusila neprijatnosti zbog slabe prodaje karata.