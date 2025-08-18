"Bolja je atmosfera na graničnom prelazu": Pjevačica 2 puta pjevala u praznom klubu u Budvi

Mahrini se često šali na svoj račun, a debakl na njenim nastupima je komentarisala da "to može svakome da se desi".

Izvor: Instagram/mahrinaye

Ovog ljeta klubovi u Crnoj Gori u kojima su nastupali brojni pjevači bili su slabije posećeni, a snimci sa nastupa pjevačice Marine Cvetković poznatije kao Mahrine obišli su društvene mreže, jer je pjevačica odlučila da održi svoj nastup pred polupraznim lokalom.

Nakon deset dana od tog nastupa, pjevačica je imala zakazanu još jednu dnevnu žurku u istom klubu, a sada za medije otkriva da je odaziv ljudi na njenom nastupu bio ponovo nizak.

"Sada je bilo isto kao prošli put, a možda čak i gore, ali je meni bilo prelijepo jer sam dala svu energiju ljudima, a oni su mi isto uzvratili. Nemam razloga da lažem postoje snimci i svi znaju, a isto tako znam da je meni bilo preljiepo jer su mi ljudi uzvratili energijom", rekla je Mahrina za i dodala da snimke sa manje posjećenih nastupa isto podeli sa pratiocima na društvenim mrežama:

"Nemam problem, jer kačim snimke na kojima sebi zvučim dobro kad pjevam i nije mi bitan broj ljudi u publici u tom trenutku, samo mi je bitna energija."

Niz komentara zbog male posjećenosti

Zbog male posjećenosti mlada muzička zvijezda naišla je na niz negativnih komentara.

"Bilo mi je žao kada sam pročitala komentare ljudi da je bolja atmosfera na graničnom prelazu i mnoge druge, jer su ti ljudi željeli da se osjećaju bolje i jače tim komentarima. Žao mi je jer se oni osjećaju loše i imaju potrebu da pišu takve komentare, a mene to nije povrijedilo zato što nije prvi put da se to meni desilo. Uvijek sam spremna i na mali, ali i na veliki broj ljudi", iskrena je pjevačica.

"Neki pjevači sigurno ne bi ni održali nastup, ali ne krivim ni te ljude svako ima svoje polazište zašto ili ne bi nešto uradio. Imam svoja dva razloga zašto ću uvijek izaći na binu. Prvi je jer tako pobjeđuješ sebe i ne mogu da kažem da je lako izaći na binu, a ispred je dvadesetak ljudi, jer mnogo energije treba da podigneš te iste ljude. To radim jer hoću da pobijedim, a sa druge strane da ispoštujem te ljude koji su došli da me slušaju", iskrena je bila Mahrina, a onda otkrila da li mala posjećenost ljudi na njenim nastupima u Crnoj Gori može da utiče na naredne nastupe.

"Ovo što se meni desilo može da se desi svakome i spremna sam da mi se u narednom periodu dešava isto, jer je sve to put ka uspjehu. Ne znam da li će to uticati da se smanji broj nastupa, ali znam da sam uvijek dobijala pozitivne komentare od strane gazdi gdje sam radila i bili su oduševljeni energijom i kako sam ispratila cio nastup. Zadržala bih fokus na tome i nastavila dalje."

Breskvica pružila podršku

Nakon brojnih negativnih komentara koje je dobijala na društvenim mrežama, pjevačica ističe da podrška kolega nije izostala.

Izvor: Instagram/mahrinaye/printscreen

"Pružili su mi podršku najbliži i rekli da se ne obazirem na komentare iako sam ja to sama savladala u svojoj glavi. Što se tiče javnih ličnosti, Breskvica mi je pružila podršku i hvala joj mnogo, a pored nje možda se dešavalo da mi koleginice odgovore na Instagramu", kaže Mahrina.

Izvor: Blic/ Modno