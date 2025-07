Od njegovih moćnih riječi nastao je film: Kako je Tom Henks zauvijek promijenio Holivud pričom o gej aferi

Govor Toma Henksa na dodjeli Oskara podigao je veliku prašinu, a potom je poslužio kao inspiracija za film.

Izvor: Youtube printscreen / American Film Institute

Inspiracija može doći sa bilo kog mjesta, ali je zaista pomalo apsurdno zamisliti da je govor zahvalnosti tokom ceremonije dodjele nagrada imao veći uticaj na nastanak jednog filma, nego sam film koji je nagrađivan.

Upravo to se dogodilo Tomu Henksu kada je preuzeo željenu nagradu za najboljeg glumca na dodjeli Oskara za svoju ulogu u remek-djelu Džonatana Demija iz 1993. godine "Filadelfija". Henks je dobio brojne pohvale kritike i imao je značajan uticaj na razvoj mejnstrim "kvir" kinematografije. Međutim, njegov govor prilikom primanja Oskara imao je potpuno neočekivanu posljedicu - pokrenuo je lanac događaja koji je doveo do nastanka jednog sasvim novog filma.

Govor Toma Henksa na dodeli Oskara o gej profesorima Izvor: Youtube / Jeremy Ravenclaw

Snažno režirano djelo odigralo je ključnu ulogu u promjeni javne percepcije homo*eksualnosti i AIDS-a u Sjedinjenim Državama, kroz priču o čovjeku koji odlučuje da povede pravnu bitku protiv korporativne diskriminacije koju je doživio. Dok je većina upoznata s narativom filma i njegovim uticajem, postoji i jedna sporedna priča koju mnogi fanovi ne znaju, a sve je počelo zahvaljujući Henksovom govoru na Oskarima.

Dok je primao nagradu, Henks je rekao:

"Ne bih sada stajao ovdje da nije bilo dvojice veoma važnih ljudi u mom životu - gospodina Roulija Farnsvorta, mog profesora glume u srednjoj školi, koji me je učio: 'Dobro odigraj ulogu - u tome leži slava', i mog školskog druga pod vođstvom gospodina Farnsvorta i gospodina Džona Gilkersona. Pominjem njihova imena jer su to dvojica izuzetnih gej Amerikanaca, divni ljudi koje sam imao sreće da upoznam i koji su me inspirisali još u mladim godinama."

Henksov govor bio je jasno osmišljen kao znak zahvalnosti, i pokušaj da se osvijetli način na koji su njegovi stavovi o toj temi oblikovani kroz lična iskustva i ljude koji su mu značili. Ipak, New York Post je objavio i naslov: "Autovan na Oskarima!", ciljajući na Henksovog profesora, Roulija Farnsvorta. Iako se činilo da je Henks bez pristanka otkrio se*sualnu orijentaciju svog bivšeg učitelja, to zapravo nije bila istina.

U pripremi za ceremoniju, Henks je prethodno telefonom kontaktirao Farnsvorta i zatražio dozvolu da na sceni govori o njegovoj se*sualnosti, u slučaju da osvoji nagradu za najboljeg glumca. Iako nije znao tačan sadržaj govora, Farnsvort je pristao, jer je u tom trenutku već bio u penziji. Rekao je:

"Ne smeta mi da sada to postane javno... Nisam mislio da imam šta da izgubim. Da sam još bio profesionalno aktivan, ne znam kako bih reagovao. Ispalo je da mi je to čak i jedno pravo pero u šeširu," prenosi Far Out magazin.

Kasnije je Farnsvort postao otvoreni zagovornik prava LGBTQ+ zajednice. Ipak, senzacionalna priča koju je lansirao New York Post, inspirisala je pisca Pola Radnika da napiše scenario za film "In & Out", zamišljajući paralelnu stvarnost u kojoj su tvrdnje tabloida bile istinite, sa svim posljedicama koje su usledile.

Iako "In & Out" nije imao trajan uticaj kao "Filadelfija", ostao je upamćen kao jedna od najznačajnijih gej komedija Holivuda iz tog vremena.

Pogledajte trejler: